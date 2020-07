Πολιτική

Ιερώνυμος για Αγία Σοφία: Προσβολή και ύβρις για όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα

Ηχηρή παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί .

Μετά την απόφαση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος προέβη, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ακόλουθη δήλωση:

«Η εργαλειοποίηση της θρησκείας για την επιδίωξη κομματικών, γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων χαρακτηρίζει αυτόν που την επιχειρεί.

Η προσβολή και η ύβρις δεν αφορούν μόνο στην Ορθοδοξία και στη Χριστιανοσύνη γενικότερα, αλλά και σε όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα, σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν».