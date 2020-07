Κοινωνία

Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά στην Δυτική Αττική

Συλλήψεις και κατάσχεση ναρκωτικών με την βοήθεια αστυνομικού σκύλου.

Για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν δύο άτομα, στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από διερεύνηση πληροφορίας για απόκρυψη ποσότητας ναρκωτικών ουσιών σε οικία, στο Ζεφύρι, οργανώθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και αστυνομικού σκύλου.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.813 γραμμάρια ηρωϊνης σε μορφή πλάκας, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.