“Όπου υπάρχουν άνθρωποι”: το ντοκιμαντέρ του Νίκου Μεγγρέλη σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας (εικόνες)

Μας μεταφέρει εκεί «όπου υπάρχουν άνθρωποι», κατατρεγμένοι από πολέμους, πείνα, φτώχια και φυσικές καταστροφές.

Βασισμένος στο μοναδικό οπτικό υλικό των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας -που φέτος συμπληρώνουν 30 χρόνια δράσης- και στις προσωπικές μαρτυρίες των εθελοντών της οργάνωσης, ο Νίκος Μεγγρέλης σκηνοθετεί ένα μεγάλου μήκους (71’) ντοκιμαντέρ που μας μεταφέρει εκεί “όπου υπάρχουν άνθρωποι” κατατρεγμένοι από πολέμους, πείνα, φτώχια και φυσικές καταστροφές.

Εκεί, όπου οι εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου, αγωνίζονται να σώζουν ζωές και παρέχουν ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, χρώματος και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Με το ντοκιμαντέρ του ο Νίκος Μεγγρέλης αναδεικνύει τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς και καταγράφει τα συναισθήματα που βιώνουν οι εθελοντές στα πεδία της δράσης τους: Ελπίδα και απογοήτευση, αγωνία και φόβο, χαρά και λύπη.

Το «Όπου υπάρχουν άνθρωποι”, σημειώνει ο Νίκος Μεγγρέλης, «είναι ένας καμβάς συναρπαστικών ιστοριών που αφηγούνται οι εθελοντές της οργάνωσης και σε οδηγούν στον κόσμο …των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας. Είναι ένας κόσμος που ως μονάδα μέτρησης της ζωής έχει τη χαρά που νοιώθεις όταν προσφέρεις βοήθεια στον συνάνθρωπό σου που έχει ανάγκη».

Παράλληλα, το “Όπου υπάρχουν άνθρωποι” είναι ένα ιδιόμορφο ταξίδι στον κόσμο και στα μεγάλα γεγονότα των 30 τελευταίων ετών (πόλεμος στη πρώην Γιουγκοσλαβία, τσουνάμι και σεισμός στη Σρι Λάνκα και στην Ινδονησία, πόλεμος στο Ιράκ, σεισμοί στη Τουρκία κ.α.) που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα.

Η προβολή θα γίνει στον κινηματογράφο «Λαΐς» την Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 21:00

Τιμή εισιτηρίων: 7 ευρώ (γενική είσοδος), 5 ευρώ (μειωμένο), 5 ευρώ (Αθηνόραμα Club).

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για τους σκοπούς των Γιατρών του Κόσμου.

Επίσημη συμμετοχή στο 22o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Σκηνοθεσία –Σενάριο Νίκος Μεγγρέλης

Δημοσιογραφική έρευνα Νίκος Μεγγρέλης

Διεύθυνση φωτογραφίας Χρόνης Τσιχλάκης

Ηχοληψία Χρόνης Τσιχλάκης

Κάμερα Γιώργος Κυβερνήτης, Αποστόλης Κόκλας, Δήμητρα Τριανταφύλλου

Μοντάζ Δημήτρης Πολυδώροπουλος

Γραφικά-τίτλοι Νίκος Πολίτης

Μίξη ήχου Δημήτρης Πολυδωρόπουλος

Χρωματική επεξεργασία Μάνθος Σάρδης

Πρωτότυπη Μουσική Φάνης Ζαχόπουλος

Μουσική Παραγωγή Ορέστης Πετράκης

Διεύθυνση παραγωγής Δημήτρης Μήτσης

Οργάνωση παραγωγής Αλεξάνδρα Βάρδα

Βοηθός σκηνοθέτη Νεφέλη Οικονόμου -Πάντζιου

Γραμματειακή υποστήριξη Αλεξάνδρα Κορδά

Υποτιτλισμός-μετάφραση Νεανικό πλάνο

Παραγωγή Mind the Gap IKE σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας

Με την υποστήριξη της ΕΡΤ και της Ταινιοθήκης της Ελλάδας