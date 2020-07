Κόσμος

Πάπας για Αγία Σοφία: Με πονάει πολύ

Ο Πάπας Φραγκίσκος πήρε θέση για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Το μήνυμά του.

Για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί μίλησε ο Πάπας Φραγκίσκος, στην κυριακάτικη ομιλία του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Με σύντομη αλλά μεστή νοήματος αναφορά, επ' ευκαιρία της διεθνούς Ημέρας για την Προστασία της Θάλασσας, ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε: «H θάλασσα πηγαίνει τη σκέψη μου πολύ μακριά, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία, και είμαι πολύ πονεμένος».

Η παρέμβαση του Πάπα πραγματοποιήθηκε παρ' όλο που σχεδόν όλοι οι παρατηρητές προέβλεπαν ότι δεν θα γίνει για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη μικρή καθολική κοινότητα που ζει στην Τουρκία.