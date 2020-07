Πολιτική

Δένδιας για Αγία Σοφία: Τι θα ζητήσει η Ελλάδα από την ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ο ΥΠΕΞ για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Επί τάπητος οι σχέσεις ΕΕ- Τουρκίας. Συνάντηση με Μπορέλ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μετάβει αύριο, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Κεντρικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει η συνολική προσέγγιση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, τη διμερή συνεργασία Ε.Ε.-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού/ προσφυγικού και θεμάτων που σχετίζονται με τη Λιβύη και τη Συρία.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο "Σκάι", ο κ. Δένδιας θα αναφερθεί στο θέμα της Αγίας Σοφίας, τονίζοντας πως η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων κατά της Τουρκίας σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και πως θα στηρίξει την Κύπρο στην επιβολή κυρώσεων που αφορούν τα κυπριακά δικαιώματα.

Περαιτέρω, οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να αναφερθούν και σε τρέχοντα ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στη Λιβύη, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ και τη Βενεζουέλα.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ και τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.