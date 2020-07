Οικονομία

Ποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές έως και 26 Ιουλίου

Νέα κοινή υπουργική απόφαση στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού...

Τη λίστα των επιχειρήσεων - δραστηριοτήτων που θα μείνουν κλειστές από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και 26 Ιουλίου 2020 στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού ορίζει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/11.7.2020).

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές είναι:

Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:

α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και

β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11),

γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13),

δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και

ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).

Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).

Σημειώνεται ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.