Κόσμος

Κορονοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων στον Λίβανο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν μεταξύ των εργαζόμενων σε εταιρία καθαρισμού.

Ο Λίβανος ανέφερε περισσότερα από 100 νέα περιστατικά μόλυνσης από την COVID-19 κατά το τελευταίο 24ωρο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση των περιστατικών μόλυνσης που καταγράφεται μέχρι σήμερα.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν μεταξύ των εργαζόμενων σε μία εταιρία καθαρισμού, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας.

“Να διαβεβαιώσω τους ανθρώπους ότι η εστία είναι γνωστή,” δήλωσε ο υπουργός Υγείας Χαμάντ Χασάν στην τηλεόραση LBC. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των περιστατικών μόλυνσης συνδέονται με αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως μία μεγάλη εταιρία καθαρισμού, όπου δεν υπήρχαν συμπτώματα και δεν εργάζονται Λιβανέζοι.

Ο Χασάν δήλωσε ότι οι 800 εργαζόμενοι της εταιρίας χρειάζεται να κάνουν διαγνωστικά τεστ, μαζί με άλλους 1.000 εργαζόμενους από δύο άλλες εταιρίες, με τους οποίους και συνδέονταν οι εργαζόμενοι της πρώτης εταιρίας.

“Ο αριθμός [των κρουσμάτων] θα παραμείνει υψηλός αυτή την εβδομάδα,” είπε ο υπουργός.

Ο Λίβανος έχει αναφέρει περισσότερα από 2.000 περιστατικά μόλυνσης και 36 θανάτους από το νέο κορονοϊό, από τον περασμένο Φεβρουάριο.