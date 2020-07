Παράξενα

Γονείς μπέρδεψαν τα δίδυμα και πήγαν… “λάθος” παιδί στο νοσοκομείο

Συνέβη και αυτό... Γονείς σε πανικό πήραν το υγιές παιδί και το μετέφεραν για εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, με γονείς διδύμων, οι οποίοι πάνω στον... πανικό τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «λάθος» παιδί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι γονείς είδαν το ένα από τα δύο παιδιά τους να έχει πυρετό και δύσπνοια. Όπως είναι φυσικό, ανησύχησαν καθώς πρόκειται για συμπτώματα του κορονοϊού και έσπευσαν στο νοσοκομείο. Το νεαρό ζευγάρι εξήγησε στους γιατρούς την κλινική εικόνα που παρουσίαζε το βρέφος, ότι δηλαδή εδώ και δύο μέρες έχει υψηλό πυρετό και δύσπνοια.

Οι γιατροί βάση πρωτοκόλλου αντιμετώπισαν το περιστατικό ως ύποπτο για τη νόσο Covid-19. Ωστόσο, όταν εξέτασαν το μωρό, δεν διαπίστωσαν πυρετό, ενώ και το οξυγόνο του ήταν σε εξαιρετικά επίπεδα. Οι γιατροί εξήγησαν στους γονείς πως το παιδί δεν παρουσιάζει κανένα από τα συμπτώματα που τους περιέγραψαν και η μητέρα, απάντησε στον γιατρό: «Ξέρετε έχω δίδυμα και ο άντρας μου μπερδεύτηκε και έφερε το… άλλο μωρό!», απάντηση που ξάφνιασε τους γιατρούς.

