ΑΠΘ: Αναζωπύρωση του κορονοϊού στην Ελλάδα έως και τον Δεκαπενταύγουστο

Αναζωπύρωση του κορονοϊού στην Ελλάδα από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο «βλέπουν» ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε μελέτη που πραγματοποίησαν για τη διασπορά της νόσου Covid-19 και την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού της μετάδοσής της.

Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, η ομάδα HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Ανθρώπινη Υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), και συνεργάτες των Πανεπιστημίων Προηγμένων Σπουδών στην Παβία και την Πίζα της Ιταλίας, ανέπτυξαν ένα υπολογιστικό εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου στη δημόσια υγεία από τον Sars-CoV-2.

Υπολογίστηκε ότι ο αριθμός κρουσμάτων που καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα αντιστοιχεί σε περίπου 55 ασυμπτωματικούς φορείς που μπαίνουν στη χώρα (τουρίστες και γηγενείς που επιστρέφουν) την ημέρα. Αυτό, κατά τους επιστήμονες, μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπύρωση της επιδημίας από το τέλος Ιούλη μέχρι το Δεκαπενταύγουστο.

Χρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού των καταγεγραμμένων περιστατικών όπως αποτυπώνονται από τα δεδομένα του ΕΟΔΥ, και όπως έχουν προβλεφθεί από το μοντέλο, καθώς και ο πραγματικός αριθμός και η πρόβλεψη για το συνολικό αριθμό των θανάτων μέχρι τέλος του έτους, με βάση τις υπάρχουσες ροές ασυμπτωματικών/προσυμπτωματικών τουριστών και εάν δεν ληφθούν μέτρα περιορισμού της ροής των φορέων (~50 ανά ημέρα) και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

H μεταδοτικότητα του νέου κορονoϊού περιγράφεται πλέον ως συνάρτηση των ημερήσιων μετεωρολογικών συνθηκών, καθώς επίσης και ως συνάρτηση του ιϊκού φορτίου των κρουσμάτων στα διάφορα στάδια εκδήλωσης της νόσου.

Φαίνεται, μάλιστα, ότι η άνοδος της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας και τη μεταβολή της υγρασίας κατά τη θερινή περίοδο, συντελούν στη μείωση της μεταδοτικότητας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι κλιματικοί αυτοί παράγοντες συνδυαστικά μπορούν εν μέρει να αντισταθμίσουν την πιθανή αύξηση του Rt λόγω της άρσης των μέτρων, αλλά δεν μπορούν να «ισοπεδώσουν» την καμπύλη διασποράς του ιού στην κοινότητα, όπως αναφέρεται στη μελέτη του ΑΠΘ.

Εντούτοις, η πραγματική εικόνα είναι πιο σύνθετη, σύμφωνα τους ερευνητές, καθώς πλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη η εισροή των τουριστών. Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια αυξητική τάση νέων κρουσμάτων, που κυρίως οφείλονται σε φορείς προερχόμενους από το εξωτερικό.

Ρυθμός μεταβολής των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, των κρουσμάτων σύμφωνα με την πρόβλεψη του μοντέλου και της διασποράς στην κοινότητα.

Παρά τη μείωση της μεταδοτικότητας λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και της επίδρασης της θερμοκρασίας, της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υγρασίας, η είσοδος του ίδιου αριθμού ασυμπτωματικών ή προσυμπτωματικών φορέων που υπολογίζεται να υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα (~50-55 ασυμπτωματικούς ή προσυμπτωματικούς φορείς ημερησίως), θα μπορούσε να συντελέσει σε πρόωρη αναζωπύρωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον, η οποία θα μπορούσε να μεταφραστεί σε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων τοπικά από τα τέλη Ιουλίου.

Γίνεται, επομένως, προφανής η σημαντικότητα τη τήρησης των βασικών μέτρων ατομικής προστασίας, όπως είναι η τήρηση αποστάσεων και η χρήση μάσκας, που σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ελέγχων σε τουρίστες και την έγκαιρη ιχνηλάτηση μπορούν να προλάβουν εξάρσεις της Covid-19 στη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπολογιστικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου στη δημόσια Υγεία που ανέπτυξαν οι ερευνητές εμπεριέχει το CORE 2.0 (Covid-19 Risk Evaluation model), μοντέλο εκτίμησης του κινδύνου στη δημόσια υγεία από την επιδημία, εξέλιξη των πιο προηγμένων υπαρχόντων μοντέλων SEIR & SEIR-X

Το μοντέλο SEIR λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή τεστ ανίχνευσης του ιού στον γενικό πληθυσμό ή σε στοχευμένες υπο-ομάδες πληθυσμού και τα μέτρα περιορισμού του πληθυσμού, στην εξέλιξη της διασποράς (περιγράφεται ως υποσύστημα X) και την τελική εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου στον πληθυσμό.

Το μοντέλο διασποράς SEIR-X που είναι και ο κινητήρας υπολογισμού της διασποράς έχει επεκταθεί σε ένα μοντέλο πολλαπλών καταστάσεων του πληθυσμού, έτσι ώστε να περιγράφονται αναλυτικά οι διαφορετικές πιθανές καταστάσεις του εκτεθειμένου στην Covid-19 πληθυσμού με βάση την τυπολογία και σοβαρότητα των συμπτωμάτων της νόσου που αυτός παρουσιάζει (μοντέλο multi-state SEIR-X, ή SEIR-Xms). Το υπολογιστικό αυτό εργαλείο εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις περιφέρειες της Β. Ιταλίας και στην Ελλάδα μέχρι τώρα.

