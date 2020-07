Κόσμος

Τσαβούσογλου: Καμία εκεχειρία στη Λιβύη αν δεν φύγει ο Χαφτάρ

Με επιθέσεις κατά της Σύρτης και της Τζιούφρα προειδοποιεί ο Τούρκος ΥΠΕΞ...

Η κυβέρνηση της Λιβύης θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μόνο αν αποσυρθούν οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ από κομβικής σημασίας περιοχές στα κεντρικά και δυτικά της χώρας διαμηνύει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σύμφωνα με τους Financial Times.

Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης- που υποστηρίζεται από την Άγκυρα- είναι αποφασισμένη να επανεκκινήσει την επίθεση της κατά της Σύρτης και της Τζιούφρα. Συμπληρώνει, δε, ότι η Άγκυρα θα συνδράμει την Τρίπολη στην επίθεση κατά του Χαφτάρ, καθώς οι επιδιώξεις της είναι "νόμιμες και λογικές".

Ο Τσαβούσογλου έκανε αναφορά και στην επίθεση κατά της αεροπορικής βάσης al-Watiya την περασμένη εβδομάδα, που χτυπήθηκε από αεροσκάφη αγνώστου ταυτότητας. Όπως είπε, γίνεται έρευνα για να βρεθεί ο υπαίτιος και συμπλήρωσε ότι ασχέτως της ταυτότητάς του, όποιος και αν είναι "θα πληρώσει". Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, από την επίθεση δεν υπήρχαν απώλειες ανάμεσα στο τουρκικό προσωπικό της βάσης.