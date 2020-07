Κοινωνία

Πνιγμοί λουόμενων την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις θάνατοι λουόμενων βεβαιώθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία της χώρας την Κυριακή.

Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα μετά το μεσημέρι της Κυριακής και τον πρωινό θάνατο λουόμενου στην Πάρο.

Μία γυναίκα 77 ετών ανασύρθηκε από τη Νέα Σκιώνη Κασσάνδρας, χωρίς τις αισθήσεις της, γύρω στη 1 το μεσημέρι.

Στο σημείο της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τα μέλη της βάσης ετοιμότητας Κασσάνδρας της Ε.Ο.Δ., τα οποία ωστόσο δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το σφυγμό της.

Στο σημείο έσπευσαν και στελέχη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Στην περίπτωση του 76χρονου, έγινε ανάσυρση από παραλία Ολυμπιακής Ακτής, στην Πιερία.

Ο άτυχος ηλικιωμένος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ΄ Λιμενικό τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: voria.gr