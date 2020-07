Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ιερώνυμου για την Αγία Σοφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινό μέτωπο Κυβέρνησης - Εκκλησίας για τις περαιτέρω ενέργειες της χώρας.

"Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και συζήτησαν διεξοδικά τη βέβηλη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα προβούν Κυβέρνηση και Εκκλησία", αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα από το Μαξίμου για την επικοινωνία.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επικοινώνησε το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος για να του εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του και την ακλόνητη στήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως έγινε γνωστό.

Προηγουμένως ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχε κάνει παρέμβαση μέσω του ΑΠΕ - ΜΠΕ για το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί:

«Η εργαλειοποίηση της θρησκείας για την επιδίωξη κομματικών, γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων χαρακτηρίζει αυτόν που την επιχειρεί.

Η προσβολή και η ύβρις δεν αφορούν μόνο στην Ορθοδοξία και στη Χριστιανοσύνη γενικότερα, αλλά και σε όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα, σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν», τόνισε ο κ. Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος επικοινώνησε και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για να του εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του και την ακλόνητη στήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στο θέμα της Αγίας Σοφίας θα θέσει επί τάπητος, αύριο, ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ,. Όπως τόνισε ο ΥΠΕΞ η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων κατά της Τουρκίας σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και πως θα στηρίξει την Κύπρο στην επιβολή κυρώσεων που αφορούν τα κυπριακά δικαιώματα.