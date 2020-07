Αθλητικά

Στον τελικό του UTS ο Τσιτσιπάς

Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Ματέο Μπερετίνι...

Στον τελικό του Ultimate Tennis Championship προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου θα αντιμετωπίσει αργά απόψε το βράδυ τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι.

Ο Έλληνας τενίστας στα ημιτελικά επικράτησε με 15-11, 13-11, 13-12 του Βέλγου Νταβίντ Γκοφάν και δεν χρειάστηκε να παιχθεί και το τέταρτο δεκάλεπτο, μιας και δεν είχε σημασία η έκβασή του. Στη φάση των ομίλων, ο Τσιτσιπάς είχε κερδίσει του Μπερετίνι με 3-2.