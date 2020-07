Κόσμος

Φωτιά στη Χάλκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιές ξέσπασαν στα δάση του νησιού του Βοσπόρου όπου βρίσκεται η Θεολογική Σχολή.

Φωτιά ξέσπασε το Σάββατο σε δύο διαφορετικά σημεία της Χάλκης, του δεύτερου μεγαλύτερου από τα Πριγκιποννήσια, στο Βόσπορο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:45, μετά από συνεχείς ρίψεις νερού.

Τουλάχιστον έξι ελικόπτερα, δύο αεροσκάφη, 21 υδροφόρες, οι 17 εκ των οποίων από γειτονικές περιφέρειες, κάλυψαν την περιοχή και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες.

Οι φλόγες ξέσπασαν σε δύο διαφορετικά σημεία της Χάλκης, δασικά και τις δύο φορές, την πρώτη ξεκίνησε από κτήριο και γρήγορα μεταφέρθηκε στο διπλανό δάσος.

Η Χάλκη είναι γνωστή για τα πυκνά της δάση, στην κορυφή ενός εκ των οποίων στεγάζεται η ανενεργή Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ιδιοκτησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Φωτογραφία: Anadolu