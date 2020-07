Αθλητικά

Ασταμάτητη η ΑΕΚ

Τέταρτη κατά σειρά νίκη για την Ένωση. Νέο "θύμα" ο Παναθηναϊκός...

Σπουδαία νίκη με 3-1 κόντρα στον (τυπικά γηπεδούχο) Παναθηναϊκό, σημείωσε η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την 8η αγωνιστική των πλέι-οφ, πιάνοντας ξανά στη 2η θέση της βαθμολογίας τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δοκιμάζεται απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον πρωταθλητή Ολυμπιακό.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη των «κιτρινόμαυρων» στην έδρα των «πράσινων» (Λεωφόρο Αλεξάνδρας ή ΟΑΚΑ) μετά από 14 χρόνια.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με διάθεση για να παίξουν ανοικτά και παρά τα πολλά λάθη στην κυκλοφορία, έφταναν με άνεση η μία στα καρέ της άλλης.

Στο 2' ο Θεοχάρης από καλή θέση σούταρε πολύ πάνω από τα δοκάρια του Μπάρκα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα η ΑΕΚ έφτασε πρώτη στο γκολ.

Από φάση διαρκείας και τρεις διαδοχικές σέντρες προς την περιοχή του Διούδη, ο Τσιγκρίνσκι βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής και με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει «αντίδραση» κι αφού έχασε σπουδαία ευκαιρία με τον Καμπετσή στο 14' (πλασέ που έβγαλε με υπερένταση ο Μπάρκας), έφτασε στην ισοφάριση στο 16' με τον Κουρμπέλη, ο οποίος «τρύπωσε» στην άμυνα της ΑΕΚ μετά τη σέντρα του Μπουζούκη και με ωραία κεφαλιά πέτυχε το 1-1.

Μετά την ισοφάριση, ο Παναθηναϊκός φάνηκε να «πατάει» καλύτερα στο γήπεδο για ένα εικοσάλεπτο κι έχασε απίστευτη ευκαιρία για να «γυρίσει» το σκορ στο 31' με τον Καμπετσή, ο οποίος βγήκε τετ-α-τετ μετά από θαυμάσια κάθετη πάσα του (εξαιρετικού) Μπουζούκη, αλλά νικήθηκε στο πλασέ του από τον Μπάρκα.

Στο 42' η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα συνεχόμενα ρίσκα που έπαιρναν οι γηπεδούχοι, με κοντινές πάσες πέριξ της περιοχής του Διούδη. Ο οξυδερκής Ολιβέιρα «μυρίστηκε» το λάθος στην πάσα του Κουρμπέλη προς τον Κολοβέτσιο, μπήκε δυνατά κι έκλεψε τη μπάλα από τον αμυντικό του Παναθηναϊκού και με κοντινό πλασέ έκανε το 2-1 για τους «κιτρινόμαυρους».

Στο β' μέρος ο Γιώργος Δώνης άλλαξε τη διάταξη της ομάδας του από 3-4-3 σε 4-3-3 με «μετακίνηση» του Κουρμπέλη στα χαφ και πέρασε στο γήπεδο τους Σερπέζη, Περέα, όμως την ίδια ώρα ο Μάσιμο Καρέρα που δεν «πείραξε» τίποτα στη δική του διάταξη, «έσφιξε» ακόμη περισσότερο τα μετόπισθεν με την οπισθοχώρηση του Σιμόες, μπροστά από τους στόπερ και κράτησε τον Παναθηναϊκό μακριά απ' τα καρέ του Μπάρκα και διαχειρίστηκε εξαιρετικά το προβάδισμα των «κιτρινόμαυρων» ως το τέλος.

Κάτι που φάνηκε κι από τις ελάχιστες φορές που κατάφερε να «πατήσει» ο Παναθηναϊκός κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ, με κορυφαία στιγμή του τη σέντρα-σουτ του Μπουζούκη στο 49', που απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ ο Μπάρκας.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Καρέρα πέρασε στο ματς και τον Οικονόμου, για να «δέσει» ακόμη περισσότερο την άμυνα της ΑΕΚ, απέναντι στην πίεση που έβγαλαν οι «πράσινοι» και οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν πολύ καλά, φτάνοντας μάλιστα και σε τρίτο γκολ με πέναλτι του Βέρντε στο 90'+4' (ανατροπή του Αραούχο από τον Κουρμπέλη).

Το γκολ του Ιταλού «σφράγισε» το τελικό 3-1, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν με... στυλ ιταλικό, μία υπερπολύτιμη νίκη που δεν αποκλείεται να αποδειχθεί «χρυσή» στο φινάλε των πλέι-οφ, στη μάχη με τον ΠΑΟΚ για τη 2η θέση της τελικής βαθμολογίας.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (3-4-3): Διούδης, Σένκεφελντ, Κουρμπέλης, Κολοβέτσιος, Θεοχάρης (84’ Μπεκ), Ανουάρ (65’ Χατζηγιοβάνης), Αλεξανδρόπουλος (46’ Σερπέζης), Ζαγαρίτης, Μπουζούκης (89’ Κολοβός), Μακέντα, Καμπετσής (46’ Περέα).

ΑΕΚ (4-3-3): Μπάρκας, Παουλίνιο, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Λόπες, Κρίστιτσιτς, Σιμόες (90’+1’ Σαμπανάτζοβιτς), Σιμάνσκι, Μάνταλος (90’ Βέρντε), Ολιβέιρα (75’ Αραούχο), Λιβάγια (81’ Οικονόμου).