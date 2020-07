Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Μία εβδομάδα που μας βρίσκει μεν με τον Ερμή σε ορθή πορεία, αλλά και από την άλλη με τη Σελήνη μέχρι τις 8:30 περίπου το βράδυ στο ζώδιο του Κριού να σχηματίζει το τετράγωνο της με τους Δία, Πλούτωνα και Κρόνο από τον Αιγόκερω.

ΚΡΙΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα στο ζώδιό σου γίνεσαι λίγο πιο παραπονιάρης και λίγο πιο κυκλοθυμικός στην προσπάθειά σου να κεντρίσεις το ενδιαφέρον του συντρόφου σου ή μπορεί να γίνεις συναισθηματικά χειριστικός προκειμένου να καταφέρεις να πείσεις τα παιδιά σου να κάνουν αυτό που θέλεις. Από την άλλη όμως, και ειδικά προς το βράδυ, θα έχεις την ευκαιρία να αξιοποιήσεις όλο αυτό το συναισθηματικό φορτίο πιο δημιουργικά και σίγουρα πιο ερωτικά.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα είναι λίγο πιο πιεστική και πιο απαιτητική κυρίως όσον αφορά στα επαγγελματικά σου. Προσπάθησε όμως, ειδικά τις πρωινές ώρες της μέρας, να συγκρατήσεις τον εκνευρισμό σου και να μην μεταφέρεις στη δουλειά τα οποία οικογενειακά άγχη, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Προς το βράδυ θα έχεις τη δυνατότητα εάν θέλεις να εκφράσεις τους προβληματισμούς σου στους οικείους σου και να βρεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σημερινή μέρα θα σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις τις συζητήσεις που χρειάζεσαι εδώ και καιρό προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη ζωή σου. Έτσι από τη μία μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά με κάποιον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει είτε επαγγελματικά, είτε ερωτικά για να καταλάβεις πως βλέπει εκείνος την κατάσταση και ανάλογα να προσαρμόσεις κι εσύ τα σχέδιά σου. Από την άλλη με τη Σελήνη από το βράδυ να περνάει στον Ταύρο η ξεκούραση στο σπίτι φαντάζει σαν την πιο ιδανική λύση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σήμερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό σου στάτους και τις φιλοδοξίες σου έρχονται πρώτα σε προτεραιότητα. Βασικός στόχος είναι να νιώσεις ασφαλής και να βρεις τρόπους που θα σου διασφαλίσουν ένα καλύτερο εισόδημα ή γενικότερα μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Παρόλο που μπορεί να έχεις κουράσει το σύντροφό σου με τις ανασφάλειες σου και την διαρκή ανάγκη σου για επιβεβαίωση, σήμερα μπορείς να το κάνεις με τρόπο που να προκαλέσει πολύ λιγότερες αντιδράσεις. Μπορείς επίσης, αν θέλεις, να του ζητήσεις και κανένα φράγκο παραπάνω...

ΛΕΩΝ: Σήμερα η ανάγκη σου να περάσεις καλά και να ασχοληθείς μοναχά με πράγματα που σου προκαλούν ευχαρίστηση και εκτονώνουν το άγχος και το στρες των προηγούμενων ημερών βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των αναγκών σου. Είναι μία μέρα που μπορείς να εκμεταλλευτείς την αισιοδοξία σου και να κάνεις δημιουργικές κινήσεις που θα σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά σε όσα σκέφτεσαι για το μέλλον σου. Καλή μέρα και στο ενδεχόμενο που θέλεις να προγραμματίσεις κάποιο ταξίδι ή να προωθήσεις κάποια νομική υπόθεση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα για σένα έχει αρκετή νευρικότητα που μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιες ανασφάλειες σου είτε στο γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι αρνούνται να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σου και να κάνουν αυτό που τους λες. Το θέμα είναι ότι εσύ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα καταφέρεις να πετύχεις αυτό που θέλεις, ακόμα κι αν χρειαστεί να κινηθείς στο παρασκήνιο. Από την άλλη τα πράγματα είναι πολύ θετικά για τα ερωτικά σου αφού έχεις το συναίσθημα και την καλή διάθεση που χρειάζονται για να περάσεις όμορφα το βράδυ σου.

ΖΥΓΟΣ: Σήμερα θα έχεις την τάση να εξαρτάσαι έντονα από τις διαθέσεις και τις απόψεις των άλλων, γεγονός που θα κάνει δύσκολη την προσπάθεια σου να πετύχεις τις όποιες επιδιώξεις σου. Δε θα είσαι σίγουρος για το κατά πόσο αυτό που θέλεις είναι σωστό ή λάθος και θα περιμένεις από τους άλλους να σου κάνουν υποδείξεις και να σου πουν τι πρέπει να κάνεις. Το βράδυ όμως θα είναι πολύ καλύτερο, ειδικά αν σκοπεύεις να κυκλοφορήσεις ή να το περάσεις με το σύντροφο σου, με το δεύτερο να αποτελεί την καλύτερη επιλογή, αν είναι διαθέσιμη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Άλλη μια έκλειψη κλειδί για το μέλλον σου είναι αυτή που πραγματοποιείται στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου. Αυτή τη φορά όμως δεν αποφασίζεις μόνος σου ή τουλάχιστον πριν αποφασίσεις λαμβάνεις υπ’ όψιν και κάποιον άλλο. Για την ερωτική σου ζωή αυτή η έκλειψη μπορεί να είναι πολύ βοηθητική μεν, ωστόσο επειδή είναι πολύ πιθανό να παίξεις το αγαπημένο σου παιχνίδι “όλα ή τίποτα” είναι πιθανό να μιλάμε για γνωριμίες με πολύ συγκεκριμένη διάρκεια, ακόμα και στην περίπτωση που πάρεις το “όλα”. Ίσως αν το πήγαινες πιο χαλαρά...;

ΤΟΞΟΤΗΣ:Τα επαγγελματικά σου είναι αυτά που θα σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα, αλλά όχι τόσο δημιουργικά όσο με διάφορες εκκρεμότητες και νέες διεκπεραιωτικές υποθέσεις να ξεπηδούν και να κάνουν τη ζωή σου λίγο πιο πιεστική. Κάποια θεματάκια υγείας που μπορεί να προκύψουν δε θα πρέπει να σε ανησυχήσουν, ενώ προς το βράδυ τα πράγματα είναι καλύτερα και θα μπορέσεις να ασχοληθείς με το σώμα σου και δραστηριότητες που σε ευχαριστούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα είναι λίγο πιο απαιτητική όσον αφορά κάποια οικογενειακά θέματα που μπορεί να σε πιέζουν και να δημιουργούν διαφορές ανάμεσα σε εσένα και ανθρώπους του συγγενικού σου περιβάλλοντος. Είναι όμως και η στιγμή για να μιλήσεις και να ξεκαθαρίσεις κάποιο οικονομικό ή κληρονομικό ζήτημα χωρίς να φοβάσαι ότι θα προκύψουν εντάσεις. Μάλιστα προς το βράδυ τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα και θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις στον άνθρωπό σου για κάποια πράγματα που μπορεί να σε πιέζουν συναισθηματικά, όμως πρόσεξε μην το παρακάνεις με το δράμα...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η μέρα ευνοεί τις κοινωνικές συναναστροφές και κυρίως τις νέες γνωριμίες με ανθρώπους που μπορούν να σε γοητεύσουν, αλλά ταυτόχρονα σου προκαλούν και μία έντονη νευρικότητα, η οποία όμως περισσότερο σε εξιτάρει, παρά σε προβληματίζει. Πολύ καλή η μέρα και στο ενδεχόμενο που θέλεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα στη σχέση σου με το σύντροφό σου ή με κάποιον συνεργάτη, αφού έχεις την ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό για να τον φέρεις στα νερά σου.

ΙΧΘΥΕΣ : Σήμερα θα σε απασχολήσει κάποιο οικονομικό ζήτημα το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με τις επαγγελματικές σου συναλλαγές ή με χρήματα που σχετίζονται με κάποιο θέμα υγείας. Έτσι από τη μία θα μπορέσεις να εκφράσεις την ανάγκη σου για καλύτερες απολαβές ή ακόμα και για ζητήματα στη δουλειά σου που μπορεί να σου προκαλούν είτε ανασφάλεια, είτε εκνευρισμό, επειδή τα πράγματα δεν γίνονται όπως θα έπρεπε. Από την άλλη μπορεί να έχεις εξελίξεις σε ένα ζήτημα που αφορά κάποιο επίδομα για λόγους υγείας ή μια αποζημίωση από κάποια ασφαλιστική εταιρεία που μπορεί να περιμένεις. Πηγή: Astrologos.gr