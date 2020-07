Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σεισμική δόνηση 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:48 σε υποθαλάσσια περιοχή σε απόσταση 78 χιλιομέτρων νότια της Άρβης, στην Κρήτη, αναφέρει ανακοίνωση που διένειμε σε μέσα ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Κατά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός, τον οποίο χαρακτήρισε «ασθενή», είχε επίκεντρο περιοχή 438 χιλιόμετρα νότια - νοτιοανατολικά της Αθήνας.