Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Δένδιας

Η Τουρκία στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Κεντρικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει η συνολική προσέγγιση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, τη διμερή συνεργασία Ε.Ε.-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού/ προσφυγικού και θεμάτων που σχετίζονται με τη Λιβύη και τη Συρία.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ, ο κ. Δένδιας θα αναφερθεί στο θέμα της Αγίας Σοφίας, τονίζοντας πως η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων κατά της Τουρκίας σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και πως θα στηρίξει την Κύπρο στην επιβολή κυρώσεων που αφορούν τα κυπριακά δικαιώματα. Σε κοινή γραμμή κινούνται επίσης, Κυβέρνηση - Εκκλησία, μετά απο τη χθεσινή επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Τριμερής Δένδια – Χριστοδουλίδη - Μπορέλ

Συνάντηση με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μαζί με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Αυτό είναι άλλωστε και το κεντρικό θέμα που απασχολεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το πρώτο μετά από καιρό που γίνεται με φυσική παρουσία.

Ειδικότερα, οι υπουργοί Εξωτερικών θα επικεντρωθούν στη συνολική προσέγγιση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, τη διμερή συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού/ προσφυγικού και θεμάτων που σχετίζονται με τη Λιβύη και τη Συρία.

Όπως τόνισε, σε συνέντευξή του την Κυριακή, στον τηλεοπτικό σταθμό "Σκάι", ο κ. Δένδιας θα αναφερθεί στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων κατά της Τουρκίας σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και πως θα στηρίξει την Κύπρο στην επιβολή κυρώσεων που αφορούν τα κυπριακά δικαιώματα.

Περαιτέρω, οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να αναφερθούν και σε τρέχοντα ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στη Λιβύη, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ και τη Βενεζουέλα.

Μπορέλ: Η Τουρκία είναι το σημαντικότερο θέμα της ατζέντας

«Η Τουρκία είναι το σημαντικότερο θέμα της ατζέντας» ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. «Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα καλές αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα» σημείωσε ο κ. Μπορέλ. Επιπροσθέτως, δήλωσε πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι το σημερινό Συμβούλιο γίνεται με φυσική παρουσία έπειτα από πολλές τηλεδιασκέψεις.

«Το πρώτο θέμα θα είναι η Λατινική Αμερική. Πρέπει να έχουμε τη Λατινική Αμερική στο μυαλό μας, γιατί πρώτα από όλα είχαν σημαντικό πρόβλημα με τον κορονοϊό. Και δεύτερον, γιατί πρέπει να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις από κάθε άποψη», επισήμανε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Προσέθεσε ότι θα συζητηθούν επίσης τα ζητήματα της Λιβύης, της Βενεζουέλας, της Αφρικής και τα πρώτα αποτελέσματα του διαλόγου Πρίστινας-Βελιγραδίου.

Ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι θα συζητηθεί και η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ τονίζοντας ότι «ο νόμος που πέρασε από τις κινεζικές Αρχές είναι πιο δρακόντειος από ότι αναμενόταν και τα κράτη-μέλη θα εκφράσουν τις θέσεις τους και την ανησυχία τους για την κατάσταση εκεί».

Σλοβάκος ΥΠΕΞ: Σημαντικός εταίρος η Τουρκία

Στο θέμα της Τουρκίας αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας Ιβάν Κορτσόκ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. «Θα είναι σημαντική η συζήτηση για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος, ωστόσο υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε τα 27 κράτη-μέλη» σημείωσε ο κ. Κορτσόκ και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να ακούσω για την πρόσφατη επίσκεψη του Ζοζέπ Μπορέλ στην Τουρκία. Πιστεύω ότι ήταν καλή κίνηση το ότι πήγε στην 'Αγκυρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε εκτενή συζήτηση».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας ανέφερε ότι θα ενημερώσει τους συναδέλφους του για την απόφαση της χώρας του να αναγνωρίσει τον Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.