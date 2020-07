Κόσμος

Πολωνία: Μπροστά στη “μάχη” για την προεδρία ο Ντούντα

Οριακό προβάδισμα του απερχόμενου Προέδρου της Πολωνίας δείχνουν τα exit poll.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα αναμένεται να αναδειχθεί με οριακή διαφορά νικητής των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στη χώρα, καθώς συγκεντρώνει το 51% των ψήφων, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα έρευνας του ινστιτούτου Ipsos με βάση το exit poll που διενήργησε χθες και πρώτα αποτελέσματα, η οποία έχει περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±1%. Ο φιλελεύθερος δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τρσασκόφσκι συγκεντρώνει το 49% των ψήφων.

Τα νεότερα δεδομένα βασίζονται στα μερικά αποτελέσματα από 450 εκλογικά τμήματα και exit poll σε άλλα 50.

Νωρίτερα, exit poll στα ίδια 500 εκλογικά τμήματα έφερε τη διαφορά να είναι ακόμη πιο μικρή, με τον Ντούντα να συγκεντρώνει το 50,4% και τον Τρσασκόφσκι το 49,6% των ψήφων.

Ο αρχηγός του κράτους, υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος του Νόμου και της Δικαιοσύνης (PiS), έσπευσε να ανακηρύξει τη νίκη του χθες βράδυ, μολονότι τα επίσημα αποτελέσματα δεν αναμένεται να ανακοινωθούν παρά το απόγευμα το νωρίτερο.