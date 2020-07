Κόσμος

Μεξικό – κορονοϊός: Ξεπέρασε την Ιταλία σε νεκρούς

Τέταρτο στην παγκόσμια κατάταξη θυμάτων της πανδημίας έγινε το Μεξικό.

Το Μεξικό μετατράπηκε χθες Κυριακή στη χώρα όπου καταμετράται ο τέταρτος βαρύτερος απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη, ξεπερνώντας την Ιταλία, με βάση τα δεδομένα που ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Το μεξικανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε 276 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 4.482 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες. Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας στη χώρα έφθασε έτσι τους 35.006 νεκρούς επί συνόλου 299.750 ανθρώπων που έχουν μολυνθεί.

Η Ιταλία καταμετρούσε μέχρι χθες 34.954 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.

Ο μεξικανός υφυπουργός Υγείας Ούγο Λόπες-Γκατέλ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι αριθμοί των θανάτων όσο και των μολύνσεων από τον κορονοϊό στη χώρα στην πραγματικότητα πιθανόν είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς που καταγράφονται επίσημα.