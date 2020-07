Πολιτική

Κορονοϊός: Σύσκεψη στο Μαξίμου και νέα μέτρα στο “τραπέζι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία και προβληματισμός από τη χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Την καθιερωμένη σύσκεψη με το επιτελείο του για την εξέταση της κατάστασης με τον κορονοϊό, δύο μέρες μετά την λήψη των μέτρων στα σύνορα για την περαιτέρω προστασία της δημόσιας υγείας, θα πραγματοποιήσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη σύσκεψη θα μετάσχουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, και ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας.

Τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο, όσο και στην ομάδα των ειδικών επιστημόνων επικρατεί ανησυχία για τη χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, σε συνδυασμό με το άνοιγμα του Τουρισμού μετά το οποίο παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού.

Ο Πρωθυπουργός, άλλωστε, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αυτοπροστασία, ενώ η ανησυχία μπορεί να οδηγήσει στη λήψη περαιτέρω μέτρων, λίγο αφού ανακοινώθηκε η υποχρεωτική επίδειξη μοριακού τεστ σε όποιον υπήκοο άλλης χώρας μπαίνει από τον Προμαχώνα στην Ελλάδα.

Τα πανηγύρια και οι χώροι εστίασης είναι που προκαλούν τον προβληματισμό, αφού εκεί κυρίως παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και μη τήρηση των μέτρων προστασίας και οι δύο χώροι που βρίσκονται στο επίκεντρο για την επιβολή νέων μέτρων.