Κοινωνία

Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον ΑΝΤ1 για Αγία Σοφία: Πρόκληση προς την παγκόσμια κοινότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για προσβολή των ευρωπαϊκών αξιών και πολιτικές σκοπιμότητες έκανε λόγο ο Χρυσόστομος.

«Αλλάζει ο προσανατολισμός της χώρας, γυρίζει σε εποχές που καλλιεργούσαν το διχασμό και τη διάσπαση και έτσι δεν μπορεί να υπηρετεί τις ευρωπαϊκές αξίες», σχολίασε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» για την απόφαση Ερντογάν να μετατρέπει σε τζαμί η Αγία Σοφία.

Όπως τόνισε, «δεν αποτελεί εχέγγυο πολιτισμού το να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους μνημεία για εσωτερική κατανάλωση και πολιτικές σκοπιμότητες», ενώ χαρακτήρισε «πρόκληση προς την παγκόσμια κοινότητα η εκμετάλλευση αυτού του μνημείου».

Ο Χρυσόστομος, πάντως, παρατήρησε και μια σχετική «χλιαρότητα» στον τρόπο που αντέδρασαν τα κράτη, κυρίως τα ευρωπαϊκά.

«Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς μιλάμε και πώς χαρακτηρίζουμε τέτοιες ενέργειες», συμβούλεψε τέλος ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας.