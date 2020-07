Κοινωνία

Τουρκικά αλιευτικά στην Μύκονο (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στη θέα των αλιευτικών, σε απόσταση "αναπνοής" από τη Μύκονο. Η απάντηση του υπουργείο Ναυτιλίας μέσω του ΑΝΤ1

Τρία τουρκικά αλιευτικά βρέθηκαν, το απόγευμα της Κυριακής, να πλέουν σε απόσταση 2-3 μιλίων, ανοιχτά της Μυκόνου, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές και τους κατοίκους του νησιού.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί", κάτοικος της Μυκόνου ανέφερε πως βλέπει τρία τουρκικά αλιευτικά στο μισό ναυτικό μίλι από τα νότια παράλια του νησιού.

Σε επικοινωνία, πάντως, που είχε ο ΑΝΤ1 με το υπουργείο Ναυτιλίας διευκρίνιστηκε ότι πρόκειται για απλή διέλευση τουρκικών πλοίων, τα οποία λόγω ανέμων πλέουν με χαμηλές ταχύτητες και δεν υπάρχει καμία σχέση με αλεία.

Κάτι δηλαδή, που προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες.