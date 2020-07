Οικονομία

Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: δεν θέλουμε να κλείνουμε, αλλά να ανοίγουμε τα σύνορα

Για την Τουρκία και την Αγία Σοφία, την πορεία της πανδημίας και την ανάγκη τήρησης των μέτρων μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε την απόφαση Ερντογάν για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί». Ο Υπουργός Ανάπτυξης μάλιστα, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι, «στρέφει την Τουρκία προς έναν οθωμανισμό».

«Η Δύση αντιδρά όπως αντιδρούσε πάντα», απάντησε σε σχετική αιτίαση και τόνισε ότι, «αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι το έκανε για να επηρεάσει τις σχέσεις μαζί μας» και συμπλήρωσε πως «αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε και να έχουμε σε ετοιμότητα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».

Κυρίως δε σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Δύσης και δη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα κριθεί εν πολλοίς στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Α.Γεωργιάδης προέβλεψε ότι, «η Δύση θα εκφράσει τη δυσφορία της, με έναν τρόπο διπλωματικό».

«Η Τουρκία στο τέλος θα καταστραφεί γιατί έχει το σύνδρομο της ‘Μαντάμ Σουσούς’, νομίζει ότι είναι ισχυρότερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα», εκτίμησε, παρατηρώντας ότι, «έχει φέρει απέναντί του μεγάλες δυνάμεις, όπως τη Γαλλία, το μισό αραβικό κόσμο».

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας και το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, το οποίο φαίνεται ότι, αντί του Οκτώβρη που αναμενόταν ξεκίνησε τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως αποτελεί «επιπλέον δυσκολία για την Ελλάδα, αφού δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορά μας».

Υπογράμμισε πάντως ότι, «η Κυβέρνηση θα λάβει εκείνα τα μέτρα που θα εμποδίσουν δεύτερο κύμα κορονοϊού στη χώρα», ξεκαθαρίζοντας ότι, «δεν είναι η διάθεση μας να κλείνουμε τα σύνορα, αλλά να τα ανοίγουμε».

Όσο αφορά στις επενδύσεις σημείωσε ότι, «όλα τα μεγάλα πρότζεκτ είναι σε εξέλιξη», αφού κριτήριο αποτελεί πλέον και η επιδημιολογική κατάσταση της υποψήφιας για επενδύσεις χώρας, κάτι που η Ελλάδα έχει κερδίσει.

Με αφορμή τη σημερινή μεταγωγή των συλληφθέντων για τα επεισόδια της περασμένης εβδομάδας είπε ότι, «άλλο πράγμα είναι οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις και άλλο τα σπασίματα μαρμάρων και το πέταγμα πετρών σε αστυνομικούς» και αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες με το γεγονός του ανοίγματος του Τουρισμού, εξέφρασε την ελπίδα «να χρεώσει το δικαστήριο τους γονείς για όλες τις ζημιές που έκαναν τα παιδιά».

Τέλος, αναφορικά με τις κατηγορίες Καλογρίτσα, κάλεσε τον Νίκο Παππά να καταθέσει μήνυση.