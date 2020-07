Life

Πέθανε η σύζυγος του Τζον Τραβόλτα

«Έφυγε» η ηθοποιός Κέλι Πρέστον. Συντετριμμένος ο σύζυγός της, Τζον Τραβόλτα.

Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Κέιλ Πρέστον, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο σύζυγός της, Τζον Τραβόλτα.

«Με μεγάλη μου λύπη σας ενημερώνω ότι η όμορφη σύζυγός μου, Κέλι, έχασε τη μάχη που έδινε επί δύο χρόνια με τον καρκίνο του μαστού» έγραψε στο Instagram ο ηθοποιός.

Ενώ συμπλήρωσε ότι «έδωσε μία γενναία μάχη και καθ' όλη τη διάρκεια είχε την αγάπη και την υποστήριξη πολλών».

Η Κέλι Πρέστον και ο Τζον Τραβόλτα ήταν παντρεμένοι 28 χρόνια και απέκτησαν τρία παιδιά, ηλικίας 20, 16 και εννέα ετών.

Ωστόσο, ο 16χρονος γιος τους, Jett, πέθανε το 2009 ενώ η οικογένεια βρισκόταν στις Μπαχάμες για διακοπές.