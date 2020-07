Κόσμος

Αγία Σοφία: Οι αλλαγές, τα “έτοιμα” χαλιά και οι κουρτίνες

Πώς θα λειτουργεί το μνημείο ως τζαμί από τις 24 Ιουλίου. Πόλος έλξης για όλες τις μουσουλμανικές χώρες έχει γίνει η Κωνσταντινούπολη.

Νέες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που θα γίνουν μέσα στην Αγία Σοφία, ώστε να λειτουργήσει ως τζαμί βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ το μνημείο έκλεισε για τις προετοιμασίες της πρώτης προσευχής, στις 24 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το χαλί έκτασης 14.000 τ.μ, είναι έτοιμο ήδη από τον Ιούνιο και το κόστος του έχει καλύψει η τουρκική Προεδρία, ενώ τα σύμβολα που δεν θα πρέπει να βρίσκονται εντός της Αγίας Σοφίας, επειδή δεν θα συνάδουν με την λειτουργία της ως τζαμί, θα μεταφερθούν και θα εκτεθούν αλλού. Παράλληλα, θα διοριστούν δύο ιμάμηδες και τέσσερις μουεζίνηδες, ώστε επί 24 ώρες να ακούγονται στίχοι από το κοράνι.

Η Αγία Σοφία θα είναι κάθε μέρα ανοιχτή και για τις πέντε προσευχές, ενώ τα ψηφιδωτά θα εκτίθενται συγκεκριμένες ώρες στους τουρίστες, οι οποίοι θα μπαίνουν ελεύθερα, χωρίς εισιτήριο. Τέλος, θα υπάρξουν ειδικές διευθετήσεις για τους επισκέπτες ώστε να μην μπορούν να πλησιάζουν το σημείο, όπου θα γίνεται η μουσουλμανική προσευχή.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Hurriyet», στο μέχρι χθες μουσείο -που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς- θα τοποθετηθούν ειδικές κουρτίνες οι οποίες θα ανοίγουν κατά τη διάρκεια της προσευχής ενώ στο πάτωμα θα απλωθούν χαλιά τα οποία θα φωτίζονται με ειδικούς προβολείς, ώστε να εξασφαλιστεί πως οι αγιογραφίες δεν θα φαίνονται την ώρα της προσευχής, την ίδια στιγμή που οι επισκέπτες θα πρέπει να βγάζουν τα παπούτσια τους για να εισέλθουν στον χώρο.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο κανάλι «Α Χαμπέρ»,ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς, το όνομα της Αγίας Σοφίας δεν θα αλλάξει, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν προσκλήσεις για άτομα VIP στην πρώτη προσευχή που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου. ‘Ηδη πάντως, οι πληροφορίες θέλουν να έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια από τις μουσουλμανικές χώρες και το εσωτερικό της Τουρκίας προς την Κωνσταντινούπολη, για την προσευχή της 24ης Ιουλίου.

Πηγή: Εθνός