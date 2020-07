Κοινωνία

Εκατό παιδιά έχουν φύγει από την κατασκήνωση που βρέθηκε κρούσμα κορονοϊού (βίντεο)

Πότε διαπιστώθηκε ότι το κορίτσι είναι θετικό στον κορονοϊό και πώς αντέδρασε η κατασκήνωση. Τι λέει ο ιδιοκτήτης στον ΑΝΤ1.

Ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης κ. Χρήστος Σκούρας μιλώντας στο «Καλοκαίρι Μαζί» και τον Νίκο Ρογκάκο περιγράφει πώς διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη είναι θετική στον κορονοϊό και πώς αντέδρασε η κατασκήνωση.

Ο κ. Σκούρας τόνισε ότι το κοριτσάκι ανέβασε πυρετό 37,4 και αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό. Η 15χρονη απομονώθηκε στο αναρρωτήριο και ειδοποιήθηκαν οι γονείς της.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν οι γονείς των παιδιών που έμεναν στο ίδιο σπιτάκι με την 15χρονη και απομάκρυναν τα παιδιά τους από την κατασκήνωση.

Πρόσθεσε ακόμα ότι τηρούνται όλα τα μέτρα περιορισμού μετάδοσης του ιού και υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ.

Στην κατασκήνωση συνολικά φιλοξενούνταν περίπου 900 παιδιά. Μέχρι στιγμής και μετά το κρούσμα κορονοϊού στις εγκαταστάσεις, έχουν φύγει πάνω από 100 παιδιά τα οποία πήραν οι γονείς τους, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.