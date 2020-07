Πολιτισμός

Άγιος Παΐσιος: Χιλιάδες πιστοί στον τάφο του (εικόνες)

Πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδος προσέρχονται κάθε χρόνο στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Η ζωή και το έργο του Γέροντα Παϊσιου.

Κοσμοσυρροή επικράτησε το Σαββατοκύριακο στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παΐσιου.

Για ακόμη μια χρονιά και παρά τον κορονοϊό, χιλιάδες πιστοί βρέθηκαν εκεί προκειμένου να προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη του Αγίου.

Ο Γέροντας Παΐσιος εκοιμήθη στις 12 Ιουλίου το 1994 και ετάφη δίπλα από το ναό του Αγίου Αρσενίου.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από όλη τη χώρα, αλλά και το εξωτερικό προσέρχονται κάθε χρόνο με ευλάβεια, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γέροντα Παΐσιο, η αγιοκατάταξη του οποίου έγινε το 2015, με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ουρές και στον Ιερό Ναό Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού για την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων βρίσκεται στην δυτική πλευρά του λόφου Λυκαβηττού Αθηνών κτισμένο μέσα στο μεγαλύτερο σπήλαιο τού λόφου.

Σύμφωνα με την παράδοση, το σπήλαιο αυτό ήταν χώρος ασκητικής ζωής των χριστιανών των πρώτων αιώνων.

Πηγή:ekklisiaonline.gr