Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα στον τελικό του UTS

Στον «ξαφνικό θάνατο» ηττήθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής που έφτασε μέχρι τον τελικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στον τελικό του Ultimate Tennis Championship από τον Ματέο Μπερετίνι. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός κι ο Ελληνας πρωταθλητής βρέθηκε από το ξεκίνημα να «κυνηγά» το σκορ.

Ο Ιταλός πρωταθλητής, άρχισε πολύ δυνατά και προηγήθηκε με 2-0 (16-15, 15-12). Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε σε 2-2 (14-12, 15-8).

Στον «ξαφνικό θάνατο», ο «Tsitsifast» ηττήθηκε με 3-2 και ο Μπερετίνι κατέκτησε το τουρνουά, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Πατρίκ Μουράτογλου στην νότια Γαλλία.

Η καινοτόμος διοργάνωση του Μουράτογλου ολοκληρώθηκε και το μόνο που απομένει να δούμε, είναι εάν οι σκέψεις του για ριζικές αλλαγές στο τένις, θα βρουν ανταπόκριση.