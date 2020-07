Πολιτική

Το Λιμενικό για τα τουρκικά αλιευτικά στη Μύκονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την εμφάνιση τριών αλιευτικών σκαφών στα ανοιχτά της Μυκόνου.

Σε επίσημη διάψευση μέσω ανακοίνωσής του περί αλίευσης από τουρκικά σκάφη στα ανοιχτά της Μυκόνου προχώρησε το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, μετά τη διάψευση του υπουργείου Ναυτιλίας μέσω του ΑΝΤ1.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας

Με αφορμή δημοσιεύματα περί δήθεν αλίευσης από αλιευτικά σκάφη σημαίας Τουρκίας εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων, από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αλιευτικά τα οποία μεταφέρουν ιχθυοκλωβούς με αλίευμα από τη θάλασσα της Μεσογείου με προορισμό την Τουρκία, αλλά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αναγκάστηκαν να προστατευθούν από τον καιρό, εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων.

Τα εν λόγω σκάφη κινούνται με πολύ μικρή ταχύτητα και μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες θα κατευθυνθούν στον τελικό προορισμό τους, που είναι τα έναντι Τουρκικά παράλια.

Κατά συνέπεια, δεν τίθεται κανένα θέμα αλίευσης από Τουρκικά αλιευτικά σκάφη, εντός των Ε.Χ.Υ.