Φοιτήτρια ιατρικής που έκανε την πρακτική της σε νοσοκομείο θετική τον κορονοϊό

Συναγερμός στο ΑΠΘ. Φοιτήτρια ιατρικής πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Ελέγχονται συμφοιτήτριές της.

Με κορονοϊό διαγνώστηκε φοιτήτρια της Ιατρικής του ΑΠΘ. Η εν λόγω κοπέλα σύμφωνα με πληροφορίες, διανύει το τρίτο έτος των σπουδών της και έκανε την πρακτική της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κοπέλα δεν έχει συμπτώματα και παραμένει στο σπίτι της. Αυτό είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το γεγονός επιβεβαίωσε στη Voria.gr ο πρόεδρος του τμήματος Ιατρικής Αστέριος Καραγιάννης.

Ο κ. Καραγιάννης εξήγησε πως η φοιτήτρια έκανε την πρακτική της άσκηση και ενδεχομένως από εκεί να μολύνθηκε με τον ιό.

«Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από πού κόλλησε. Πάντως, ήδη γίνεται έλεγχος και στις υπόλοιπες συμφοιτήτριές της με τις οποίες ήταν μαζί στην πρακτική άσκηση», ανέφερε ο κ. Καραγιάννης.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το πανεπιστήμιο είναι ουσιαστικά εκτός λειτουργίας καθώς όλη η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται εξ αποστάσεως» δήλωσε ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Θεόδωρος Δαρδαβέσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό είναι μεμονωμένο, θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διασποράς εντός του πανεπιστημίου.

