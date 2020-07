Αθλητικά

Σερζ Οριέ: Σοκ από τη δολοφονία του αδελφού του

Μαφιόζικη επίθεση στον αδελφό του αμυντικού της Τότεναμ.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στο γαλλικό ποδόσφαιρο η είδηση της δολοφονίας του αδερφού του αμυντικού της Τότεναμ, Σερζ Οριέ, Κριστοφέρ, στην Τουλούζ χθες τα ξημερώματα.

Τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 26χρονος πυροβολήθηκε δύο φορές έξω από νυχτερινό κέντρο της πόλης, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του δράστη.

Ο Κριστοφέρ Οριέ ήταν επίσης ποδοσφαιριστής και αγωνιζόταν στην πέμπτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος με την Τουλούζ Ροντέο, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για βίαιη συμπεριφορά και ληστείες.