Life

Μπομπ Μάρλεϊ: διασκευή του “One Love” για το ταμείο της Unicef

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι ειναι οι τρεις άνθρωποι που θα εκτελέσουν την νέα εκδοχή του τραγουδιού.

Η οικογένεια του Μπομπ Μάρλεϊ σκοπεύει να διασκευάσει το τραγούδι του αείμνηστου σταρ της reggae «One Love» για να συγκεντρώσει χρήματα που θα διατεθούν στο Ταμείο για τον κορονοϊό της Unicef.

Η νέα εκδοχή του τραγουδιού, το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά το 1977 από τους Bob Marley And The Wailers, θα ερμηνεύσει η κόρη του τραγουδιστή, Σεντέλα, ο γιος του, Στίβεν και ο εγγονός του, Σκιπ.

Θα τους συνοδεύσουν μουσικοί από εμπόλεμες ζώνες και παιδιά που ζουν σε ευάλωτες κοινότητες.

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου από τη δισκογραφική εταιρεία του Μάρλεϊ, Tuff Gong International και τα έσοδα θα διατεθούν στην παγκόσμια καμπάνια της Unicef, Reimagine, που έχει στόχο να αποτρέψει την εξέλιξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού σε διαρκή κρίση για τα παιδιά.

Η Σεντέλα Μάρλεϊ δήλωσε: «Πάνω από 40 χρόνια πριν, ο πατέρας μου έγραψε το «One Love» για την ενότητα, την ειρήνη και την καθολική αγάπη σε μια εποχή που υπήρχαν πολλά προβλήματα στον κόσμο».

«Ακόμα και σε αυτή την περίοδο που δεν είμαστε σε θέση να είμαστε μαζί, το μήνυμά του παραμένει αληθινό σήμερα, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την παγκόσμια κρίση εάν συναντηθούμε μέσω μιας αγάπης και μιας καρδιάς».

Το «One Love» κυκλοφόρησε αρχικά στο άλμπουμ του Μπομπ Μάρλεϊ, Exodus, το οποίο περιελάμβανε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Jamming» και το «Three Little Birds».