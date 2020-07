Πολιτική

Κατάλογο κυρώσεων κατά της Τουρκίας ζητεί η Ελλάδα

Τι ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αθήνα. Στην Αθήνα αύριο ο Νίκος Αναστασιάδης.

«Από την περασμένη Παρασκευή, ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος, η Ευρώπη και γενικότερα η Δύση, οι απανταχού της γης Χριστιανοί και βεβαίως η Ελλάδα, βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση και ύβρη της Τουρκίας και του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας για την απόφαση Ερντογάν.

«Πρόκειται για ιστορικό λάθος. Και απέναντι σε αυτό, οφείλει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Το ζήτημα δεν είναι ελληνοτουρκικό, αλλά παγκόσμιο. Και αυτήν τη διάσταση αναδεικνύουμε σταθερά, τόσο πριν, όσο και μετά την απόφαση Ερντογάν» τόνισε ο κ. Πέτσας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση της Τουρκίας, επικοινώνησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο προς τον οποίο εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας, συζήτησε το θέμα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και ανέλαβε πρωτοβουλία επικοινωνίας και διαβούλευσης με ομολόγους του. Η Ελλάδα θεωρεί αναγκαίο να σταλεί στη γειτονική χώρα ισχυρό μήνυμα ότι κανένας δεν μπορεί να παραβιάζει ατιμώρητα τη διεθνή νομιμότητα. Και ότι ενέργειες, κατάφωρα αντίθετες στις διεθνείς υποχρεώσεις και το Διεθνές Δίκαιο, θα έχουν συγκεκριμένες συνέπειες».

Τέλος, σημείωσε :«Η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και η Ευρώπη οφείλει να καταλάβει ότι έχει υποχρέωση να πάρει αποφάσεις για να βάλει φρένο στην τουρκική προκλητικότητα. Το θέμα θα τεθεί σήμερα από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Δένδια στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Χαρίτσης: Η Κυβέρνηση να ζητήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας

«Πολύ μεγάλη πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα και τον χριστιανισμό, που επηρεάζει όχι μόνο τις ελληνοτουρκικές, αλλά και τις διεθνείς σχέσεις» χαρακτήρισε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, την απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97,8.

Χαρακτήρισε επίσης «χλιαρές» τις μέχρι στιγμής αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, επισημαίνοντας πως «πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», ενώ κάλεσε επισταμένα «την κυβέρνηση Μητσοτάκη να θέσει με πολύ επιτακτικό τρόπο το ζήτημα στην ΕΕ εν όψει και της επικείμενης Συνόδου Κορυφής και επιτέλους να προχωρήσει στο αίτημα ενεργοποίησης των κυρώσεων προς τη γείτονα, όπως έχουμε εδώ και μήνες επισημάνει».

Υπενθύμισε, δε, πως «η δυνατότητα αυτή των κυρώσεων είναι κάτι το οποίο επετεύχθη τον Ιούνιο του 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου: «Η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη, όπως προσπαθούσε να μας πείσει η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, κλιμακώνει με επικίνδυνο τρόπο την επιθετικότητά της προσπαθώντας να πρωταγωνιστήσει στην περιοχή και για αυτό πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση τόσο από τη διεθνή κοινότητα όσο και από την ελληνική κυβέρνηση».

Κυρώσεις μέσω επιστολής στον PES ζητεί η Φώφη Γεννηματά

H Φώφη Γεννηματά έστειλε επιστολή, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) Σεργκέι Στάνισεφ στην οποία καυτηριάζει την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Η κ. Γεννηματά ζητάει από του Ευρωπαίους Σοσιαλιστές να αναλάβουν εκστρατεία κατά της απόφασης του Τούρκου Προέδρου και να επιβληθούν κυρώσεις γι αυτή την ενέργεια.

«Η πρόσφατη απόφαση του Προέδρου Ερντογάν να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, αποτελεί πρόκληση και προσβολή για όλο τον πολιτισμένο κόσμο και τον χριστιανισμό. Περιφρονεί τη σχετική απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ, που την έχει ανακηρύξει ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εδώ και 35 χρόνια», αναφέρει η Φώφη Γεννηματά τονίζοντας πως πρόκειται για «βέβηλη πράξη της Τουρκίας, θα πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα από το σύνολο της ανθρωπότητας. Ειδικά όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένωση αξιών, δικαίου και ελευθερίας, οφείλει να αναλάβει διεθνείς πρωτοβουλίες για την αναίρεση αυτής της πρωτοφανούς απόφασης του προέδρου Ερντογάν».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι «η ΕΕ πρέπει εγκαίρως να υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ουσιαστικών και αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία, που θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που παραβιαστούν είτε η κυριαρχία, είτε και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

Η κ. Γεννηματά επισημαίνει ότι η Τουρκία έχει περάσει από τις προκλήσεις σε επιθετικές ενέργειες και σε παράνομες πράξεις και ξεδιπλώνει την αναθεωρητική της στρατηγική παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου και αμφισβητώντας διεθνείς συνθήκες. «Από την εισβολή της στη Συρία, την παραβίαση της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ της Κύπρου, ως το παράνομο και προϊόν εξαναγκασμού μνημόνιο με την Λιβύη και τους σχεδιασμούς για έρευνες νότια της Κρήτης. Επιδιώκει να παίξει ρόλο ηγεμονικής περιφερειακής δύναμης στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου. Εξελίσσεται πλέον σε απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Στην ίδια επιστολή η κ. Γεννηματά ζητάει από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές στο θέμα του ταμείου Ανασυγκρότησης, να συνεχίσουν να στηρίζεουν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η πρόταση (negotiating box) που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα που θα αποδυναμώσουν την αναγκαία προσπάθεια ανασυγκρότησης.

Πιο συγκεκριμένα:

• Το ύψος τόσο του Ταμείου όσο και του ΠΔΠ να παραμείνουν στο επίπεδο που έχει προτείνει η Επιτροπή.

• Οι χρηματοδοτήσεις να έχουν τη μορφή μεταβιβάσεων και όχι δανείων.

• Οι μεταβιβάσεις δεν θα πρέπει να συνοδευτούν από όρους τύπου μνημονίων από τα οποία οι κοινωνίες μας ιδιαίτερα του Ευρωπαικού Νότου έχουν υποφέρει», τονίζει η Φώφη Γεννηματά.