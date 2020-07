Life

H Μαράια Κάρεϊ και η γιορτή για το βιβλίο της ζωής της

Η πολυτάλαντη καλλιτέχνης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της, μέσω ανάρτησης στα social media.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, παραγωγός και ηθοποιός κοινοποίησε μία επιστολή στο Instagram, με την οποία γιορτάζει την ολοκλήρωση του επερχόμενου βιβλίου της.

Η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια περιέγραψε την εμπειρία ως θεραπευτική και ενδυναμωτική.

«Μου πήρε μια ζωή να βρω το θάρρος και τη διαύγεια να γράψω τα απομνημονεύματά μου. Θέλω να πω την ιστορία για τις στιγμές» αναφέρει η Μαράια Κάρεϊ. «Τα σκαμπανεβάσματα, οι θρίαμβοι και τα τραύματα, τα δεινά και τα όνειρα που συνέβαλαν στο άτομο που είμαι σήμερα» προσθέτει.

«Αν και υπήρξαν αμέτρητες ιστορίες για μένα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και της πολύ προσωπικής μου ζωής, ήταν αδύνατο να μεταφέρω τις πολυπλοκότητες και τα βάθη της εμπειρίας μου σε οποιοδήποτε άρθρο ενός περιοδικού ή 10λεπτη τηλεοπτική συνέντευξη» πρόσθεσε. «Ακόμα και τότε, τα λόγια μου φιλτραρίστηκαν μέσω των φακών κάποιου άλλου, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την αποστολή κάποιου άλλου να με καθορίσει».

Η Μαράια Κάρεϊ καταδύθηκε βαθιά στην προσωπική της ζωή, αντλώντας έμπνευση από μια δύσκολη ζωή.

«Το βιβλίο αποτελείται από τις αναμνήσεις μου, τις ατυχίες μου, τους αγώνες μου, την επιβίωσή μου και τα τραγούδια μου» εξήγησε. «Χωρίς φιλτράρισμα, πήγα βαθιά στην παιδική μου ηλικία και έδωσα στο φοβισμένο μικρό κορίτσι μέσα μου μια δυνατή φωνή. Άφησα την εγκαταλελειμμένη και φιλόδοξη έφηβη να πει τα δικά της και την προδομένη και την επιτυχημένη γυναίκα να πει τη δική της πλευρά».

«Η συγγραφή αυτών των απομνημονευμάτων ήταν απίστευτα σκληρή, ταπεινωτική και θεραπευτική» επισημαίνει η Μαράια Κάρεϊ. «Η ειλικρινή μου ελπίδα είναι να αποκτήσετε μια νέα αντίληψη, όχι μόνο για μένα αλλά και για την αντοχή του ανθρώπινου πνεύματος».

Το βιβλίο της Μαράια Κάρεϊ θα είναι ένα από τα τρία έργα μη μυθοπλασίας από γυναίκες που κυκλοφορούν από τον εκδοτικό οίκο του παρουσιαστή τηλεοπτικών talk show, Άντι Κοέν.