Κορονοϊός: 10 εκατ. παιδιά μπορεί να μην γυρίσουν ποτέ στο σχολείο

1,6 δισεκατομμύριο μαθητές και φοιτητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα μαθήματα εξαιτίας της πανδημίας, σύμφωνα με έκθεση της Save the Children

Ως και δέκα εκατομμύρια παιδιά σε διεθνές επίπεδο ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ στο σχολείο αφού αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών της, προειδοποιεί σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

Ήδη προτού ξεσπάσει η πανδημία, 258 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι βρίσκονταν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο. Ως και 1,6 δισεκατομμύριο μαθητές και φοιτητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα μαθήματα (στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο) εξαιτίας της πανδημίας, σύμφωνα με έκθεση της ΜΚΟ.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια ολόκληρη γενιά παιδιών είδε το σχολικό πρόγραμμά της να αναποδογυρίζει», τόνισε η Save the Children στην έκθεσή της.

Η οργάνωση, που απευθύνει έκκληση σε κυβερνήσεις και δωρητές να αναλάβουν δράση για να αντιμετωπιστεί η «παγκόσμια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην εκπαίδευση», εκτιμά πως περίπου 9,7 εκατομμύρια παιδιά διατρέχουν κίνδυνο να εγκαταλείψουν για πάντα τα θρανία μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Εάν δεν γίνει αυτό, οι ανισότητες που υπήρχαν ήδη «μεταξύ πλουσίων και φτωχών, όπως και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, θα εκραγούν», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Ίνγκερ Άσινγκ, η γενική διευθύντρια της Save the Children.

Σε 12 χώρες κυρίως της κεντρικής και τη δυτικής Αφρικής, αλλά και στην Υεμένη και στο Αφγανιστάν, τα παιδιά είναι αντιμέτωπα με «εξαιρετικά υψηλό» κίνδυνο να μη γυρίσουν στα σχολεία αφού πάψουν να επιβάλλονται τα μέτρα, ειδικά τα κορίτσια.

Η ΜΚΟ καλεί τους ιδιώτες πιστωτές να συναινέσουν να ανασταλεί η καταβολή τοκοχρεολυσίων από τις φτωχότερες χώρες, μέτρο που κατ’ αυτήν θα μπορούσε να επιτρέψει να αποδεσμευθούν 14 δισεκατομμύρια δολάρια για να επενδυθούν στην εκπαίδευση. «Θα ήταν απαράδεκτο πόροι που είναι απελπιστικά αναγκαίοι για να διατηρηθεί στη ζωή η ελπίδα που γεννά η μόρφωση να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρεών», κρίνει η γενική διευθύντρια της Save the Children.

«Εάν επιτρέψουμε σε αυτή την εκπαιδευτική κρίση να εκτυλιχθεί, ο αντίκτυπος στο μέλλον των παιδιών θα έχει πολύ μακρά διάρκεια. Η υπόσχεση που είχε κάνει ο κόσμος να εξασφαλίσει σε όλα τα παιδιά ποιοτική εκπαίδευση ως το 2030 θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί για χρόνια», πρόσθεσε η Ίνγκερ Άσινγκ, αναφερόμενη στους στόχους που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ.

Η Save the Children υπολογίζει στο μεσαίο της δημοσιονομικό σενάριο ότι οι δαπάνες για την παιδεία θα μειωθούν κατά 77 δισεκατομμύρια δολάρια στις φτωχότερες χώρες τους προσεχείς 18 μήνες. Το χειρότερο σενάριο προβλέπει οι κυβερνήσεις να πάρουν πόρους που προβλεπόταν να διατεθούν στην εκπαίδευση και να τους διαθέσουν σε άλλα πεδία στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δαπάνες για την εκπαίδευση θα μειωθούν κατά 192 δισεκατομμύρια δολάρια, προειδοποιεί.