Κόσμος

Τσαβούσογλου: η Άγκυρα θα ενημερώσει την UNESCO για τα βήματα σχετικά με την Αγία Σοφία

Η UNESCO ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα αξιολογήσει εκ νέου το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, αφού ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν την ανακήρυξε τζαμί.

Η Τουρκία θα ενημερώσει την UNESCO για τα βήματα που γίνονται όσον αφορά την Αγία Σοφία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά την απόφαση των τουρκικών αρχών για την μετατροπή του μνημείου από μουσείο σε τζαμί.

Την Παρασκευή το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας αποφάσισε ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο ήταν παράνομη και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ανακήρυξε τζαμί.

Ο Τσαβούσογλου έκανε την ανωτέρω δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό δίκτυο TRT Haber.

