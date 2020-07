Κόσμος

Καρέ-καρέ η πτώση λεωφορείου με τελειόφοιτους σε λίμνη

Συγκλονίζει το βίντεο με το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Ο οδηγός λεωφορείου που κατέληξε σε μια λίμνη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 άνθρωποι στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα έδρασε εκ προθέσεως, εξοργισμένος από την κατεδάφιση της κατοικίας του, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 7 Ιουλίου στην Ανσούν, στη φτωχή επαρχία Γκουιζού (νοτιοδυτικά). Στο λεωφορείο επέβαιναν τελειόφοιτοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις για το απολυτήριο.

Σε πλάνα βίντεο επιτήρησης που δημοσιοποίησαν οι αρχές, το λεωφορείο φαίνεται να αλλάζει ξαφνικά πορεία και να περνάει στο αντίθετο ρεύμα πριν προσκρούσει πάνω σε μπάρα ασφαλείας και πέσει σε μια λίμνη.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο οδηγός του λεωφορείου, κάποιος κ. Ζιανγκ, 52 ετών, ήταν «δυσαρεστημένος από τη ζωή του» και είχε εξοργιστεί από την ανακάλυψη την ίδια ημέρα «της (αναγγελίας της) κατεδάφισης της κατοικίας την οποία νοίκιαζε», δήλωσε χθες, Κυριακή, η αστυνομία του Ανσούν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ εν ώρα υπηρεσίας.

Η πληροφορία είχε μεταδοθεί αρχικά από το οικονομικό περιοδικό Caixin, προτού να μπλοκαριστεί στο διαδίκτυο.

Η απαλλοτρίωση εδαφών και η ταχεία κατεδάφιση καταλυμάτων από τοπικούς αξιωματούχους προκειμένου να προχωρήσουν αναπτυξιακά σχέδια είναι μια βασική πηγή οργής και αστάθειας στην Κίνα.

Σήμερα πολλά ΜΜΕ αναφέρουν την πληροφορία ακολουθούμενα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γιατί να προκαλέσεις πόνο σε τόσες οικογένειες;» διερωτάτο ένας χρήστης του δικτύου Weibo αναφερόμενος στον οδηγό.

Όμως άλλοι ήγειραν επίσης το θέμα των απαλλοτριώσεων και των πολύ χαμηλών αποζημιώσεων που προσφέρονται στους ανθρώπους των οποίων οι κατοικίες κατεδαφίζονται.

«Δεν αισθάνομαι καμία συμπάθεια για τον οδηγό αλλά τον καταλαβαίνω», γράφει ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στα τέλη του 2018, ένας καυγάς μέσα σε ένα δημόσιο λεωφορείο που βρισκόταν πάνω σε γέφυρα στην Τσονγκίνγκ (νοτιοδυτικά) είχε προκαλέσει την πτώση ενός οχήματος στον Γιανγκτσέ, τον μεγαλύτερο ποταμό της Κίνας, και τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων.