Τεχνολογία - Επιστήμη

Ληξιαρχείο Αθηνών: Πρωτοποριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση κωφών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως διευκολύνονται οι συναλλαγές όσων έχουν προβλήματα ακοής, μέσω της τεχνολογίας ακουστικής προσβασιμότητας.

Άτομα με δυσκολία στην ακοή και κωφοί μπορούν πλέον να κάνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα τις συναλλαγές τους με το Ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων, χάρη σε ένα πρωτοποριακό, ακόμα και για τα διεθνή δεδομένα, πακέτο τεχνολογιών ακουστικής προσβασιμότητας, που έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και λίγες μέρες.

Το προσωπικό του Ληξιαρχείου χρησιμοποιεί μάσκα με διαφάνεια, που σε συνδυασμό με τεχνολογίες προσβασιμότητας, δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να βλέπει τα χείλη του προσωπικού και να κάνει χειλεοανάγνωση.

Ταυτόχρονα ο χρήστης ακουστικών βαρηκοΐας/κοχλιακού εμφυτεύματος θα λαμβάνει ασύρματα την ομιλία του υπαλλήλου που τον εξυπηρετεί στη συσκευή του με υψηλή ευκρίνεια (τεχνολογία Τelecoil). Ο κωφός θα βρίσκεται μπροστά στο γκισέ, θα περιγράφει με βιντεοκλήση στον απομακρυσμένο διερμηνέα νοηματικής το αίτημά του και ο διερμηνέας ως ενδιάμεσος θα τα μεταφέρει στον υπάλληλο του ληξιαρχείου και αντίστροφα (υπηρεσία IRIS/Relay Service). Επίσης ο βαρήκοος/κωφός πολίτης θα διαβάζει σε tablet τον on line υποτιτλισμό της ομιλίας του υπαλλήλου (υπηρεσία Speech2text).

Πρόκειται για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που εφαρμόζεται συνδυαστικά για πρώτη φορά στη Ελλάδα.

H υποδομή για το καινοτόμο αυτό πακέτο λύσεων είναι από δύο εταιρείες - δωρητές, μετά από πρωτοβουλία της προέδρου της ΔΕΡΑ-984 Νίκης Αραμπατζή.

Οι δύο εταιρείες, η«Pennie» και «Galiotos earcare - ακουστικά βαρηκοΐας», θα καλύψουν και το κόστος συντήρησης, μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε την Πόλη σου».

«Ο Δήμος της Αθήνας μπαίνει μπροστά και ανοίγει το δρόμο σε τεχνολογίες και μεθόδους που όχι μόνο εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες του, αλλά και γιατί γίνονται εργαλεία κατά του αποκλεισμού, κατά της απομόνωσης ομάδων πολιτών. Δεν πρόκειται μόνο για μία πρωτοποριακή μέθοδο που εφαρμόζεται για την εξυπηρέτηση του κοινού», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, κατά την πρόσφατη παρουσίαση του συστήματος.