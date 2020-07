Κόσμος

Πέθανε η κόρη του Νέλσον Μαντέλα

"Έφυγε" από την ζωή η Ζίντζι Μαντέλα. Ήταν πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στη Δανία και γνωστή ακτιβίστρια από μικρή ηλικία.

Η Ζίντζι Μαντέλα, η μικρότερη κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής και αγωνιστή του κινήματος κατά του απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα, πέθανε σε ηλικία 59 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC).

Ήταν το έκτο παιδί του νοτιοαφρικανού ηγέτη, δεύτερο από τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την Γουίνι Μαντέλα.

Η Ζιντζίσβα " Ζίντζι " Μαντέλα, η μητέρα της οποίας ήταν η ακτιβίστρια κατά του απαρτχάιντ Γουίνι Μαντέλα, έγινε γνωστή διεθνώς όταν διάβασε την απορριπτική επιστολή του πατέρα της, σε μια ιστορική μαζική συγκέντρωση που είχε μεταδοθεί σε εθνικό δίκτυο, απέναντι στην πρόταση της λευκής κυβέρνησης να τον απελευθερώσει αν καταδίκαζε την βία που διαπράχτηκε από το κίνημά του, το 1985.

Πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ σε ηλικία 59 ετών από άγνωστη αιτία.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο SABC, η Μαντέλα ήταν πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Δανία.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών η Ζίντζι και η μεγαλύτερη αδελφή της, η Ζενάνι, μεγάλωσαν χωρίς τον πατέρα τους, ο οποίος παρέμεινε στην φυλακή επί 27 χρόνια.

Υπήρξε αμετακίνητη σε πολλά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της Νοτίου Αφρική.