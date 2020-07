Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Νέα πληρωμή σε χιλιάδες δικαιούχους

Ποιους εργαζόμενους αφορά η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς.

Νέα πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 3.922.216 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ2310989899 οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε α) 1.448 δικαιούχους (αναστολές Μαρτίου-Απριλίου) ποσού 1.158.400 ευρώ και σε β) 8.357 δικαιούχους (αναστολές Μαΐου) ποσού 2.763.816 ευρώ.

Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται σε 9.805.