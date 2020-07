Κόσμος

Δήμαρχος Σεούλ: Νέα στοιχεία για την σεξουαλική παρενόχληση

Ο δήμαρχος Παρκ Γουόν-σουν βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή έχοντας αφήσει ένα σημείωμα.

Λιγοστοί συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι παρέστησαν σήμερα στην κηδεία του επί μακρόν δημάρχου της Σεούλ, ενός από τους πιο επιφανείς εκλεγμένους αξιωματούχους της χώρας, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες αυτοκτόνησε εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο δήμαρχος Παρκ Γουόν-σουν βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή έχοντας αφήσει ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε συγγνώμη "σε όλους".

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει επισήμως αιτία θανάτου, αλλά έχει τονίσει ότι δεν υπάρχει ένδειξη ανθρωποκτονίας.

Ο Παρκ θεωρούνταν πιθανός προεδρικός υποψήφιος.

Ο θάνατός του ήλθε λίγες ημέρες μετά την καταγγελία μιας δημοτικής αξιωματούχου, η οποία είχε διατελέσει γραμματέας του Παρκ, ότι ο 64χρονος την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά. Σε συνέντευξη Τύπου δικηγόροι της καταγγέλλουσας είπαν ότι ο δήμαρχος την παρενοχλούσε επί τέσσερα χρόνια. Η γυναίκα έχει καταγγείλει ότι της έστελνε φωτογραφίες του ιδίου με εσώρουχα και ότι την είχε καλέσει στο υπνοδωμάτιο του γραφείου του και της ζήτησε να τον χαϊδέψει, ότι της έστελνε παθιασμένα γραπτά μηνύματα και την άγγιζε χωρίς την θέλησή της.

Σύμφωνα με την ίδια, είχε απευθυνθεί στο Δημαρχείο της Σεούλ ζητώντας βοήθεια, αλλά την αγνόησαν. Όπως εξηγεί η γυναίκα, η παρενόχληση συνεχίστηκε ακόμη και όταν εκείνη άλλαξε τμήμα.

"Θα έπρεπε να το έχω καταγγείλει από την αρχή. Αναρωτιέμαι αν το είχα κάνει, δεν θα κατηγορούσα τώρα τον εαυτό μου", ανέφερε η γυναίκα σε επιστολή της που αναγνώστηκε στη συνέντευξη Τύπου. Όπως σημείωσε, "την ανέκριναν όλη νύχτα" μετά την καταγγελία στην αστυνομία, ενώ δήλωσε σοκαρισμένη από τον θάνατο του πρώην διευθυντή της.

"Η λέξη θάνατος ήταν κάτι για το οποίο δεν θα μπορούσα να μιλήσω, ούτε και στις χειρότερες μέρες μου. Ήταν στα αλήθεια τόσο απογοητευτικό και ακόμη δεν θέλω να το πιστέψω. Εύχομαι στον νεκρό καλό κατευόδιο", δήλωσε η γυναίκα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με εκπρόσωπο της οικογένειας του Παρκ, αλλά ο εκπρόσωπός της εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία δεσμεύεται να αναλάβει νομική δράση εναντίον όσων διασπείρουν "αβάσιμες πληροφορίες" χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η κηδεία του, την οργάνωση της οποίας ανέλαβε η δημοτική αρχή, πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο και μεταδόθηκε διαδικτυακά ζωντανά. Είχε περιορισμό τους 100 ανθρώπους το μέγιστο λόγω του κορονοϊού.

Ως ο μακροβιότερος δήμαρχος της Σεούλ, μιας πόλης σχεδόν δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων, από το 2011, ο Παρκ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ήταν υποστηρικτής των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, πρώην ακτιβιστής και δικηγόρος. Μια αίτηση που είχε κατατεθεί στην προεδρία της χώρας ζητώντας να ματαιωθεί η κηδεία λόγω των καταγγελιών για παρενόχληση, είχε συγκεντρώσει πάνω από 560.000 υπογραφές. Αλλά χθες ένα δικαστήριο απέρριψε αυτό το αίτημα των ακτιβιστών.