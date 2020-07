Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Φιλιππίνες: Νέο lockdown μετά την δραματική αύξηση των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

250.000 κάτοικοι θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους για δύο εβδομάδες, μόλις έξι εβδομάδες μετά την άρση ενός από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια lockdown στον κόσμο.

Περίπου 250.000 κάτοικοι της Μανίλα θα ξαναμπούν σε καραντίνα, ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος, καθώς ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού στις Φιλιππίνες αυξάνεται.

Οι κάτοικοι της Ναβότας, μιας από τις 16 περιοχές της Μητροπολιτικής περιοχής της Μανίλας που συνθέτουν την πρωτεύουσα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων, θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους για δύο εβδομάδες, μόλις έξι εβδομάδες μετά την άρση ενός από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια lockdown στον κόσμο.

"Δεν είμαι βέβαιος αν αυτή είναι λύση, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν το κάνω αυτό ο αριθμός των κρουσμάτων δεν θα αυξηθεί", είπε ο δήμαρχος της Ναβότας Τόμπι Τιάνγκο σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Η Ναβότας, μια από τις φτωχότερες περιοχές της Μανίλας, έχει καταγράψει 931 κρούσματα και 59 θανάτους, σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών.

Αλλά ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

"Δεν έχουμε καμία επιλογή από το να κάνουμε αυτό επειδή οι πολίτες είναι τόσο πεισματάρηδες", είπε ο ίδιος αναφερόμενος στους πολίτες που δεν τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δήλωσε ο δήμαρχος στο AFP, προσθέτοντας ότι το σύνολο των περιορισμών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι κάτοικοι θα επιτρέπεται να πηγαίνουν στην εργασία τους, αλλά θα απαγορεύεται η σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παραμένουν ανοιχτά αλλά τα εστιατόρια θα επιτρέπεται να κάνουν μόνο διανομή.

Ο Τιάνγκο είπε ότι έχει ζητήσει από την αστυνομία να αναπτύξει άνδρες της που θα επιβάλλουν τα μέτρα και θα συλλαμβάνουν όσους τα παραβιάζουν.

Τα μέτρα καραντίνας για τον περιορισμό του κορονοϊού ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή σε όλη την χώρα, αλλά τα αυστηρότερα και τα μεγαλύτερα σε διάρκεια ίσχυσαν στην Μανίλα, το επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα.

Στα μέσα Μαρτίου η πρωτεύουσα μπήκε σε καραντίνα και η άρση της ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου με περιορισμένες τις δημόσιες μεταφορές και τα γραφεία να λειτουργούν μόνο με τα στελέχη.