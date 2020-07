Πολιτισμός

Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας Ολυμπίας με σημαντικές καινοτομίες

Οι εκδηλώσεις θα ειναι προσαρμοσμένες και στις επιταγές της εποχής του κορονοϊού, όιπως ανακοινωσαν οι διοργανωτές.

Με σημαντικές καινοτομίες που αφορούν τις συνεργασίες και συμπαραγωγές με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, στην καθιέρωση δωρεάν παραστάσεων, εκπαιδευτικών και διαδραστικών εκδηλώσεων και στη σύνδεση των πολιτιστικών δράσεων με τα μνημεία της Αρχαίας Ολυμπίας, ξεκινά στις 25 Ιουλίου τις εκδηλώσεις του το Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών Αρχαίας Ολυμπίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εκδηλώσεων, «το φεστιβάλ είναι μεν προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες, λόγω κορωνοϊού, ωστόσο διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά».

«Το φεστιβάλ μπορεί να προσθέσει κάτι θετικό στην πολιτιστική ζωή του τόπου και στην μεγάλη, στην παγκόσμια αξία της Ολυμπίας, για αυτό είμαστε εδώ και θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να τα καταφέρουμε», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος, και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι, την επόμενη χρονιά να έχουμε διεθνείς παραγωγές και, ταυτόχρονα, εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, με δράσεις μέσα στην πόλη, με τους πολίτες να έχουν ενεργό συμμετοχή, κάτι που μπορεί να είναι και το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο. Φέτος προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις του και, παρά τη δύσκολη συγκυρία, δεν θα υπολειπόμαστε ούτε σε ποιότητα ούτε σε καλλιτεχνική αξία».

Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Θεόδωρος Αμπαζής, αναφερόμενος στο πρόγραμμα και στον σχεδιασμό του φεστιβάλ. είπε μεταξύ άλλων: «Κάνουμε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που στόχο έχει, όχι μόνο τη δημιουργία σημαντικών καλλιτεχνικών παραστάσεων, αλλά μιας γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής μέσω του πολιτισμού».

Παράλληλα, σημείωσε: «βάζουμε ένα καινούργιο στόχο, δίνουμε ταυτότητα και ξεκινάμε με μεγάλες συνεργασίες, με το Εθνικό Θέατρο, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το Ίδρυμα Κακογιάννη, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση με τα ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και Πάτρας».

Και κατέληξε ο κ. Αμπαζής: «θέλουμε οι ξένοι επισκέπτες να γνωρίζουν ότι, μαζί με την Επίδαυρο υπάρχει και η Αρχαία Ολυμπία, ότι θα μπορούν να βλέπουν θέατρο με αγγλικούς υπέρτιτλους, κάτι που ξεκινά φέτος με τη "Λυσιστράτη" και θα καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια».