Κοινωνία

Σε δίκη οι 9 συλληφθέντες στα επεισόδια της Πέμπτης

Και οι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους...

Ελεύθεροι έως ότου δικαστούν αφέθηκαν οι 9 συλληφθέντες που παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του τέταρτου τακτικού ανακριτή. Είχαν συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη την ώρα που στη Βουλή ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για την περιστολή των διαδηλώσεων.

Στους 9 επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κάτοικίας τους μία φορά τον μήνα έως ότου πραγματοποιηθεί η δίκη. Από το μέτρο εξαιρείται ο συλληφθείς που κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία, στον οποίο θα επιτραπεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Οι εννέα διώκονται για τρία κακουργήματα (κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή) και εννιά πλημμελήματα. Σήμερα δεν προστέθηκε ούτε αφαιρέθηκε κάτι από το κατηγορητήριο.

Αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Στα δικαστήρια έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός αλληλέγγυων που με πανό και συνθήματα βρίσκονταν από τη πρώτη στιγμή στο πλευρό των εννέα, αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα και μαθητές.