Κοινωνία

Μέσω… ταχυδρομείου η διακίνηση μεγάλης ποσότητας κάνναβης (εικόνες)

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί. Πως έφθασαν στα ίχνη του μεσήλικα μεσάζοντα.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο αυτοφώρου διαδικασίας, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 49χρονος Έλληνας για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφορίας σχετικά με παραλαβή προς περαιτέρω διακίνηση ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, ταυτοποιήθηκε ο παραλήπτης και οργανώθηκε επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας κατελήφθη ο 49χρονος να κατέχει δύο (2) ταχυδρομικά δέματα, που μόλις είχε παραλάβει.

Μετά από έλεγχο βρέθηκαν εντός των δύο (2) δεμάτων, δεκαέξι (16) νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -16- κιλών και -314- γραμμάριων.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 20 γραμμαρίων

ποσότητα χασισέλαιου βάρους 45 γραμμαρίων

νάιλον συσκευασία περιέχουσα υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης.