Οικονομία

“Τουρισμός Για Όλους”: οι δικαιούχοι και οι ενστάσεις

Ρεκόρ συμμετοχής για το πρόγραμμα διακοπών. Πότε θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Μέχρι πότε μπορεί να γίνουν ενστάσεις.

Τις 424.031 έφθασαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή tourism4all.gov.gr.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και απορρίφθηκε, θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ηλεκτρονική ένσταση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.

Μετά από εξέταση των ενστάσεων θα αναρτηθεί το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων—Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

Το Τελικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων για τους οποίους θα εκδοθεί e-voucher θα διαμορφωθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το οριστικό Μητρώο".