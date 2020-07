Οικονομία

Κομισιόν: Ένα δις ευρώ στην Ελλάδα για τη στήριξη μικρομεσαίων και απασχόλησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κονδύλι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία...

Διαθέσιμα 1,14 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία μέσω της χρηματοδότησης μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση δεκατριών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και δύο εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την Ελλάδα.

Το 1,14 δισ. ευρώ των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής (ποσό που, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς, καθιστά δυνατές συνολικές επενδύσεις άνω του 1,50 δισ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσει μέτρα υπέρ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Από το διαθέσιμο 1,14 δισ. ευρώ, περίπου 600 εκατ. ευρώ χορηγούνται υπό μορφή επιχορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό χορηγείται υπό μορφή επιστρεφόμενης ενίσχυσης (χρηματοδοτικά μέσα).

Συνολικά, μέσω αυτών των καθεστώτων αναμένεται να στηριχθούν περίπου 90000 επιχειρήσεις. Η Ελλάδα θέσπισε ταχύτατα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης και από τον Απρίλιο έχει θεσπίσει τέσσερα καθεστώτα στήριξης επιχειρήσεων: εγγυήσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου Εγγυήσεων για δάνεια κεφαλαίων κίνησης, επιδότηση επιτοκίου για υπάρχοντα δάνεια των ΜΜΕ, επιδότηση επιτοκίου για νέα δάνεια κεφαλαίων κίνησης των ΜΜΕ κι ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών υπό μορφή επιχορηγήσεων προς τις ΜΜΕ.

«Συμπαραστεκόμαστε στις προσπάθειες όλων των κρατών μελών να ξεπεράσουν τις υγειονομικές και οικονομικές κρίσεις που πλήττουν την ήπειρό μας και τον πλανήτη. Η ΄΄Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού’’ που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής παρέχει μεγάλη ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κινητοποιήσουν πόρους για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Χαιρετίζω την αποφασιστικότητα που επιδεικνύει η Ελλάδα για την ανάληψη ταχείας δράσης με στόχο τη στήριξη της οικονομίας, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης», δήλωσε η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα.