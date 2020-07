Πολιτική

Αγία Σοφία: “Έπεσαν” και κυρώσεις κατά της Τουρκίας στο “τραπέζι” των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή καταδίκη της Άγκυρας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Ποιες χώρες συνασπίσθηκαν με την Ελλάδα. Οι δηλώσεις Δένδια…

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Στη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν τα θέματα που θα απασχολήσουν την προσεχή σύνοδο κορυφής και η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.

Την ίδια ώρα, την βούλησή της να συμβάλει με κάθε τρόπο στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, ώστε να παραμείνει η Αγία Σοφία οικουμενικό μνημείο πολιτισμού και θρησκευτικού διαλόγου, επεσήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην επικοινωνία που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε στον οικουμενικό Πατριάρχη τη συμπαράστασή της και την αλληλεγγύη ολόκληρου του ελληνικού λαού.?

Όλα αυτά, ενώ το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ καταδίκαζε την απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της.

Σύμφωνα με τον ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον ίδιο να εξετάσει τρόπους για αποκλιμάκωση της κατάστασης με την Τουρκία.

Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο ανέθεσε στον Ζοζέπ Μπορέλ την προετοιμασία «πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», όπως ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος».

Από ελληνικής πλευράς επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε ισχυρή καταδίκη στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές

Σειρά χωρών τάχθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας. Ειδικότερα, «μεταξύ αυτών είναι η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Εσθονία, η Σλοβακία, η Σουηδία, ενώ η Αυστρία ζήτησε ακόμη και τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων».

Αναφορικά με τα μέτρα που προτείνει η Ελλάδα, «πρόκειται για τομεακά μέτρα. Ο προσδιορισμός για τους τομείς θα συζητηθεί κι εν τω μεταξύ θα συνεχιστούν οι επαφές της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ως προς αυτό το θέμα» ανέφεραν οι ίδιες πηγές και κατέληξαν ότι «επιδιώχθηκε από ελληνικής πλευράς και επιτεύχθηκε ισχυρή καταδίκη στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας» έναντι μιας πιο ήπιας ρητορικής που αρχικά είχε επιλεγεί.

Δένδιας: Ευρύτατη συναίνεση για κυρώσεις εάν η Τουρκία προχωρήσει στην παραβατική συμπεριφορά της

«Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδος, υπήρξε ευρύτατη συναίνεση για την εκπόνηση καταλόγου περαιτέρω μέτρων εάν η Τουρκία προχωρήσει την παραβατική συμπεριφορά της» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Η κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας και ο εξαυταρχισμός της Τουρκίας ήταν στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Υπήρξε ισχυρή καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Ζητήθηκε, μάλιστα, από την Τουρκία να αναθεωρήσει και να αναστρέψει την απόφασή της.

Αναφέρθηκα, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, στις σοβαρές επιπτώσεις της τουρκικής παραβατικότητας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Είμαι ικανοποιημένος, διότι οι εταίροι εξέφρασαν αλληλεγγύη έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Υπήρξε ευρύτατη συναίνεση να εκπονηθεί, κατόπιν αιτήματός μας, κατάλογος κατάλληλων περαιτέρω μέτρων, δηλαδή κυρώσεων, που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να απαντήσει αποτελεσματικά εάν η Τουρκία προχωρήσει στην παραβατική συμπεριφορά της.

Συμφωνήσαμε όπως ο κ. Μπορέλ διερευνήσει τρόπους για τη μείωση των εντάσεων με την Τουρκία, αυστηρά, όμως, στη βάση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Η τουρκική παραβατικότητα θα συζητηθεί, κατόπιν επιθυμίας της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς, εκ νέου στο άτυπο Συμβούλιο του Αυγούστου στο Βερολίνο και όχι στο τακτικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο, όπως ήταν η αρχική τοποθέτηση.

Ενημέρωσα, επίσης, τους συναδέλφους ότι θα ζητήσω τη σύγκληση εκτάκτου Συμβουλίου, εάν η Τουρκία μέχρι το άτυπο Συμβούλιο κλιμακώσει την παραβατική συμπεριφορά της.

Τέλος, ως προς τη Λιβύη, υπήρξε αναφορά από σειρά χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στην παραβίαση του εμπάργκο από την Τουρκία, καθώς και καταδίκη του επεισοδίου που αφορά στο γαλλικό πολεμικό πλοίο. Επίσης, εκλήθη ευθέως η Τουρκία να επιδείξει εποικοδομητική στάση και να σταματήσει τις παραβιάσεις του εμπάργκο των όπλων στη Λιβύη».

Κατρούγκαλος: Μεγάλες οι συνέπειες της οκτάμηνης κυβερνητικής ολιγωρίας να θέσει ζήτημα κυρώσεων

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος αναφερόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άφησε τόσο καιρό και παρά τις κλιμακούμενες προκλήσεις, αναξιοποίητο το σημαντικό όπλο των κυρώσεων, που πέτυχαν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2019, ενώ τους τελευταίους μήνες είχε καταργήσει και τους διαύλους επικοινωνίας με την γείτονα. Ποιες ήταν οι συνέπειες της οκτάμηνης ολιγωρίας της να θέσει ζήτημα των κυρώσεων στο Συμβούλιο; Ας αναλογιστεί η Κυβέρνηση τον ρόλο που θα μπορούσε να είχε παίξει τους προηγούμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των συνεχών προκλήσεων, αν είχε διεκδικήσει μια πιο δυναμική ευρωπαϊκή στάση.

Από την αρχή είχαμε υποδείξει ότι οι κυρώσεις θα έπρεπε να ενταχθούν σε μια συνολική στρατηγική, με στόχο την επανέναρξη του διαλόγου με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Γι ‘αυτό ήταν αναγκαία η μετατροπή των ελληνικών «κόκκινων γραμμών» σε ευρωτουρκικές, «εξοπλισμένες» με ουσιαστικές κυρώσεις, αλλά και μία θετική ατζέντα από την οποία η Τουρκία θα είχε να κερδίσει αν εγκατέλειπε την επιθετική της τακτική.

Ας ελπίσουμε ότι η Κυβέρνηση θα διεκδικήσει, έστω και τώρα, ρόλο στον νέο ευρωτουρκικό διάλογο και θα αφήσει πίσω την αδράνεια, αλλά και τα ακραία στοιχεία της που καλούν σε διμερή αντίποινα και σύγκρουση πολιτισμών».

Αντιδράσεις των μικρότερων κομμάτων

Σε ανακοίνωση του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κινήματος Αλλαγής, για την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ να μην προχωρήσει άμεσα σε επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, αναφέρεται «η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ να μην προχωρήσει άμεσα στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία και να περιορισθεί σε φραστική καταδίκη και Ευχολόγια, αναδεικνύει για άλλη μία φορά το μεγάλο έλλειμμα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς και την ανάγκη να προχωρήσει ταχύτερα η εμβάθυνση και ολοκλήρωση της. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ε.Ε θα παραμένει αδύναμη και αμήχανη στο νέο πολυπολικό κόσμο όπου η δημοκρατία υποχωρεί ενώ αυταρχικοί ηγέτες περιφρονούν το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς θεσμούς».

Όπως προσθέτει το ΚΙΝΑΛ, «η απόφαση Ερντογάν για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί την τελευταία από μία σειρά πράξεων επιθετικότητας και προκλητικότητας που μετατρέπουν την Τουρκία σε απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Η Ε.Ε οφείλει να υπερασπίζεται τις αξίες της που αποτελούν την πεμπτουσία της ύπαρξής της. Η δε ελληνική κυβέρνηση οφείλει να μην ωραιοποιεί καταστάσεις αλλά να πιέζει προς συγκεκριμένες αποφάσεις».

Σε ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αναφέρεται «Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για το θέμα της μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί είναι «μια από τα ίδια», δηλαδή τα γνωστά «γλυκανάλατα» και υποκριτικά ευχολόγια που όχι μόνο δεν έκαμψαν στο παρελθόν, αλλά αντίθετα τροφοδότησαν την τουρκική επιθετικότητα, συμπεριλαμβανομένης της προκλητικής ενέργειας Ερντογάν, που αποτελεί πράξη προσβολής ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

«Η ουσία είναι ότι η επιθετικότητα αυτή κλιμακώνεται με την κάλυψη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που επιπλέον παζαρεύουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα για να τραβήξουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας και παίζουν το ρόλο του «προξενητή» για να προωθηθεί η λύση της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, προς όφελος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών και αμερικάνικων μονοπωλίων στην περιοχή. Στη βάση αυτή, είναι εκτός τόπου και χρόνου οι προσδοκίες που καλλιεργεί και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, για τις δυνάμεις του ΕυρωΑτλαντισμού που είναι μέρος του προβλήματος», αναφέρει ο Περισσός.