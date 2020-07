Κόσμος

Το σχέδιο του Ερντογάν για το Τζαμί “Αγία Σοφία” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόκκινο χαλί 14.000 τ.μ. θα στρώσουν οι τουρκικές Αρχές, προκειμένου να προσεύχονται οι μουσουλμάνοι. Ποιες αλλαγές θα γίνουν.